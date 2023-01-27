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"Аватар: Путь воды" стал пятым самым кассовым фильмом в истории кино

Кинолента уже обошла "Мстителей: Война бесконечности" и догоняет "Звёздные войны: Пробуждение силы"

27 января 2023, 09:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"
Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Блокбастер "Аватар: Путь воды" стал пятым самым кассовым фильмом в истории кинематографа, пишет Variety.

Сборы фантастической киноленты составили уже 2,054 млрд долларов, тем самым обогнав "Мстителей": "Война бесконечности" с 2,052 млрд.

Не исключено, что в ближайшие дни картина обгонит и фильм "Звёздные войны: Пробуждение силы", который собрал 2,07 млрд долларов.

Лучшие же показатели – у первого "Аватара" (2,92 млрд долларов), "Мстителей: Финал" (2,79 млрд) и "Титаника" (2,19 млрд).

Примечательно, что три фильма из всего этого списка (два "Аватара" и "Титаник") снял Джеймс Кэмерон.

 

Комментарии 6

  • А разве не "Особенности национальной охоты", фильм про синих ?
    27 января, Гость   Ответить
  • А где Чебуратор ???
    27 января, Гость   Ответить
  • Кто смотрел, подскажите, стоит тратить время? Или дома поглядеть вполглаза?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, это ведь дело вкуса. Я и первый Аватар жалею, что посмотрела, по-моему, ничего интересного. Идею фильма явно слямзили с рассказа Пола Андерсона "Зовите меня Джо".
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, На мой взгляд, 1 Аватар намного интереснее Аватара 2. Второй это просто коммерческий продукт. Знал бы не пошел бы на него в кино, посмотрел дома.
    27 января, Гость   Ответить
  • От просмотра Чебурашки ожидал большего. Игра актеров никакая - обычные диалоги сельского ситкома. Сюжет не впечатлил. Даже на сотый раз просмотренный советский мультфильм и то до сих пор вызывает волнение. Оценка 3 из 5.
    29 января, Гость   Ответить
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