"Аватар: Путь воды" стал пятым самым кассовым фильмом в истории кино

Кинолента уже обошла "Мстителей: Война бесконечности" и догоняет "Звёздные войны: Пробуждение силы"

27 января 2023, 09:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Блокбастер "Аватар: Путь воды" стал пятым самым кассовым фильмом в истории кинематографа, пишет Variety.

Сборы фантастической киноленты составили уже 2,054 млрд долларов, тем самым обогнав "Мстителей": "Война бесконечности" с 2,052 млрд.

Не исключено, что в ближайшие дни картина обгонит и фильм "Звёздные войны: Пробуждение силы", который собрал 2,07 млрд долларов.

Лучшие же показатели – у первого "Аватара" (2,92 млрд долларов), "Мстителей: Финал" (2,79 млрд) и "Титаника" (2,19 млрд).

Примечательно, что три фильма из всего этого списка (два "Аватара" и "Титаник") снял Джеймс Кэмерон.