Какие фильмы стали номинантами премии "Оскар" в 2023 году?

Больше всего номинаций на "Оскар" получил фильм "Всё везде и сразу"

25 января 2023, 15:29, ИА Амител

Оскар / Фото: unsplash.com

Американская киноакадемия объявила номинантов на ежегодную кинопремию "Оскар", которая станет уже 95-й и пройдёт 12 марта 2023 года в Лос-Анжелесе. За звание лучшего фильма года поспорят 10 картин, но есть и множество других номинаций. Списки уже опубликованы на сайте премии.

Какие лучшие фильмы выбрало жюри?

Итак, на приз в главных номинациях претендуют следующие кинокартины:

Лучший фильм:

• "Аватар: Путь воды";

• "Тар";

• "Топ Ган: Мэверик";

• "Фабельманы";

• "Элвис";

• "На Западном фронте без перемен";

• "Всё везде и сразу";

• "Банши Инишерина";

• "Говорят женщины";

• "Треугольник печали".

Лучший фильм на иностранном языке:

• "На Западном фронте без перемен" (Германия);

• "Аргентина, 1985" (Аргентина);

• "Близко" (Бельгия);

• "Иа" (Польша);

• "Тихоня" (Ирландия).

Лучший анимационный фильм:

• "Пиноккио Гильермо дель Торо";

• "Марсель, ракушка в ботинках";

• "Морской монстр";

• "Я краснею";

• "Кот в сапогах 2: Последнее желание".

Лучший документальный фильм:

• "Вулкан любви";

• "Дом из щепок";

• "Навальный";

• "Всё, что дышит";

• "Вся красота и кровопролитие".

Кадр из фильма "Все везде и сразу"/ Фото: "Кинопоиск"

За что ещё будут награждать фильмы?

Кроме наград за лучшие фильмы в своих жанрах, картины могут получить "Оскар" отдельно за сценарий, операторскую работу, звук и так далее. Номинации следующие:

Лучший оригинальный сценарий:

• "Банши Инишерина";

• "Всё везде и сразу";

• "Фабельманы";

• "Тар";

• "Треугольник печали".

Лучший адаптированный сценарий:

• "На Западном фронте без перемен";

• "Достать ножи: Стеклянная луковица";

• "Жить";

• "Топ Ган: Мэверик";

• "Говорят женщины".

Лучшая операторская работа:

• "Бардо";

• "Тар";

• "На Западном фронте без перемен";

• "Элвис";

• "Империя света".

Лучшая работа художника-постановщика:

• "Аватар: Путь воды";

• "На Западном фронте без перемен";

• "Вавилон";

• "Элвис";

• "Фабельманы".

Лучшие костюмы:

• "Вавилон";

• "Чёрная Пантера: Ваканда навеки";

• "Элвис";

• "Всё везде и сразу";

• "Миссис Харрис едет в Париж".

Лучший звук:

• "На Западном фронте без перемен";

• "Аватар: Путь воды";

• "Бэтмен";

• "Элвис";

• "Топ Ган: Мэверик".

Лучший оригинальный саундтрек:

• "На Западном фронте без перемен";

• "Вавилон";

• "Банши Инишерина";

• "Всё везде и сразу";

• "Фабельманы".

Лучшая песня:

• Lift Me Up («Чёрная Пантера: Ваканда навеки");

• Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревёт революция");

• This Is A Life ("Всё везде и сразу");

• Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик");

• Applause ("Теперь вместе").

Лучшие визуальные эффекты:

• "Чёрная Пантера: Ваканда навеки";

• "Топ Ган: Мэверик";

• "На Западном фронте без перемен";

• "Аватар: Путь воды";

• "Бэтмен".

Лучший грим и причёски:

• "На Западном фронте без перемен";

• "Бэтмен";

• "Чёрная Пантера: Ваканда навеки";

• "Элвис";

• "Кит".

Лучший монтаж:

• "Банши Инишерина";

• "Элвис";

• "Всё везде и сразу";

• "Тар";

• "Топ Ган: Мэверик".

Кадр из фильма "Аватар 2"/ Фото: "Кинопоиск"

Кому могут достаться персональные "Оскары"?

По традиции давать "Оскары" будут и персонально – лучшим актёрам, режиссёрам, монтажёрам и так далее. На личный "Оскар" претендуют:

Лучший режиссёр:

• Тодд Филд ("Тар");

• Рубен Эстлунд ("Треугольник печали");

• Мартин Макдона ("Банши Инишерина");

• Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу");

• Стивен Спилберг ("Фабельманы").

Лучшая мужская роль:

• Остин Батлер ("Элвис");

• Колин Фаррелл ("Банши Инишерина");

• Брендан Фрейзер ("Кит");

• Пол Мескал ("Солнце моё");

• Билл Найи ("Жить").

Лучшая женская роль:

• Кейт Бланшетт ("Тар");

• Ана де Армас ("Блондинка");

• Андреа Райзборо ("Ради Лесли");

• Мишель Уильямс ("Фабельманы");

• Мишель Йео ("Всё везде и сразу").

Лучший актёр второго плана:

• Брендон Глисон ("Банши Инишерина");

• Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро");

• Джадд Хёрш ("Фабельманы");

• Барри Кеоган ("Банши Инишерина");

• Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу").

Лучшая актриса второго плана:

• Анджела Бассетт ("Чёрная Пантера: Ваканда навеки");

• Хонг Чау ("Кит");

• Керри Кондон ("Банши Инишерина");

• Стефани Сюй ("Всё везде и сразу");

• Джейми Ли Кёртис ("Всё везде и сразу").

Ана де Армас в фильме "Блондинка"/ Фото: amic.ru

Какие "короткометражки" могут получить "Оскар"?

Премию "Оскар" дают не только полнометражным, но и короткометражным фильмам. Здесь претенденты такие:

Лучший короткометражный фильм:

• "Ночная поездка";

• "Красный чемодан";

• "Ученица";

• "Ивалу";

• "Прощание по-ирландски".

Лучший короткометражный анимационный фильм:

• "Мальчик, Крот, Лис и Конь";

• "Летающий моряк";

• "Продавцы льда";

• "Мой год членов";

• "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".

Лучший документальный короткометражный фильм:

• "Заклинатели слонов";

• "Выход";

• "Как ты оцениваешь год?";

• "Эффект Марты Митчелл";

• "Незнакомец у ворот".

Какой фильм стал лидером по количеству номинаций?

По числу номинаций лидером стала картина "Всё везде и сразу", она претендует на "Оскар" в 11 категориях. Недалеко от него ушли "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина", которые имеют по девять номинаций. Восемь "Оскаров" могут забрать "Фабельманы" Стивена Спилберга.

Есть ли в списке российское кино?

Да. В категории "За лучший документальный короткометражный фильм" есть российская картина «"Выход" Максима и Евгении Арбугаевых. Она рассказывает о жизни учёного на берегу Чукотского моря и поднимает тему глобального потепления.

Кто будет вести премию?

В 2023 году ведущим в третий раз подряд станет комик Джимми Киммел.

Какой фильм победил в прошлом году?

Лучшим фильмом прошлого года стала драма "CODA: Ребёнок глухих родителей".