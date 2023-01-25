Какие фильмы стали номинантами премии "Оскар" в 2023 году?
Больше всего номинаций на "Оскар" получил фильм "Всё везде и сразу"
25 января 2023, 15:29, ИА Амител
Американская киноакадемия объявила номинантов на ежегодную кинопремию "Оскар", которая станет уже 95-й и пройдёт 12 марта 2023 года в Лос-Анжелесе. За звание лучшего фильма года поспорят 10 картин, но есть и множество других номинаций. Списки уже опубликованы на сайте премии.
Какие лучшие фильмы выбрало жюри?
Итак, на приз в главных номинациях претендуют следующие кинокартины:
Лучший фильм:
• "Аватар: Путь воды";
• "Тар";
• "Топ Ган: Мэверик";
• "Фабельманы";
• "Элвис";
• "На Западном фронте без перемен";
• "Всё везде и сразу";
• "Банши Инишерина";
• "Говорят женщины";
• "Треугольник печали".
Лучший фильм на иностранном языке:
• "На Западном фронте без перемен" (Германия);
• "Аргентина, 1985" (Аргентина);
• "Близко" (Бельгия);
• "Иа" (Польша);
• "Тихоня" (Ирландия).
Лучший анимационный фильм:
• "Пиноккио Гильермо дель Торо";
• "Марсель, ракушка в ботинках";
• "Морской монстр";
• "Я краснею";
• "Кот в сапогах 2: Последнее желание".
Лучший документальный фильм:
• "Вулкан любви";
• "Дом из щепок";
• "Навальный";
• "Всё, что дышит";
• "Вся красота и кровопролитие".
Кадр из фильма "Все везде и сразу"/ Фото: "Кинопоиск"
За что ещё будут награждать фильмы?
Кроме наград за лучшие фильмы в своих жанрах, картины могут получить "Оскар" отдельно за сценарий, операторскую работу, звук и так далее. Номинации следующие:
Лучший оригинальный сценарий:
• "Банши Инишерина";
• "Всё везде и сразу";
• "Фабельманы";
• "Тар";
• "Треугольник печали".
Лучший адаптированный сценарий:
• "На Западном фронте без перемен";
• "Достать ножи: Стеклянная луковица";
• "Жить";
• "Топ Ган: Мэверик";
• "Говорят женщины".
Лучшая операторская работа:
• "Бардо";
• "Тар";
• "На Западном фронте без перемен";
• "Элвис";
• "Империя света".
Лучшая работа художника-постановщика:
• "Аватар: Путь воды";
• "На Западном фронте без перемен";
• "Вавилон";
• "Элвис";
• "Фабельманы".
Лучшие костюмы:
• "Вавилон";
• "Чёрная Пантера: Ваканда навеки";
• "Элвис";
• "Всё везде и сразу";
• "Миссис Харрис едет в Париж".
Лучший звук:
• "На Западном фронте без перемен";
• "Аватар: Путь воды";
• "Бэтмен";
• "Элвис";
• "Топ Ган: Мэверик".
Лучший оригинальный саундтрек:
• "На Западном фронте без перемен";
• "Вавилон";
• "Банши Инишерина";
• "Всё везде и сразу";
• "Фабельманы".
Лучшая песня:
• Lift Me Up («Чёрная Пантера: Ваканда навеки");
• Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревёт революция");
• This Is A Life ("Всё везде и сразу");
• Hold My Hand ("Топ Ган: Мэверик");
• Applause ("Теперь вместе").
Лучшие визуальные эффекты:
• "Чёрная Пантера: Ваканда навеки";
• "Топ Ган: Мэверик";
• "На Западном фронте без перемен";
• "Аватар: Путь воды";
• "Бэтмен".
Лучший грим и причёски:
• "На Западном фронте без перемен";
• "Бэтмен";
• "Чёрная Пантера: Ваканда навеки";
• "Элвис";
• "Кит".
Лучший монтаж:
• "Банши Инишерина";
• "Элвис";
• "Всё везде и сразу";
• "Тар";
• "Топ Ган: Мэверик".
Кадр из фильма "Аватар 2"/ Фото: "Кинопоиск"
Кому могут достаться персональные "Оскары"?
По традиции давать "Оскары" будут и персонально – лучшим актёрам, режиссёрам, монтажёрам и так далее. На личный "Оскар" претендуют:
Лучший режиссёр:
• Тодд Филд ("Тар");
• Рубен Эстлунд ("Треугольник печали");
• Мартин Макдона ("Банши Инишерина");
• Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу");
• Стивен Спилберг ("Фабельманы").
Лучшая мужская роль:
• Остин Батлер ("Элвис");
• Колин Фаррелл ("Банши Инишерина");
• Брендан Фрейзер ("Кит");
• Пол Мескал ("Солнце моё");
• Билл Найи ("Жить").
Лучшая женская роль:
• Кейт Бланшетт ("Тар");
• Ана де Армас ("Блондинка");
• Андреа Райзборо ("Ради Лесли");
• Мишель Уильямс ("Фабельманы");
• Мишель Йео ("Всё везде и сразу").
Лучший актёр второго плана:
• Брендон Глисон ("Банши Инишерина");
• Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро");
• Джадд Хёрш ("Фабельманы");
• Барри Кеоган ("Банши Инишерина");
• Ке Хюи Куан ("Всё везде и сразу").
Лучшая актриса второго плана:
• Анджела Бассетт ("Чёрная Пантера: Ваканда навеки");
• Хонг Чау ("Кит");
• Керри Кондон ("Банши Инишерина");
• Стефани Сюй ("Всё везде и сразу");
• Джейми Ли Кёртис ("Всё везде и сразу").
Ана де Армас в фильме "Блондинка"/ Фото: amic.ru
Какие "короткометражки" могут получить "Оскар"?
Премию "Оскар" дают не только полнометражным, но и короткометражным фильмам. Здесь претенденты такие:
Лучший короткометражный фильм:
• "Ночная поездка";
• "Красный чемодан";
• "Ученица";
• "Ивалу";
• "Прощание по-ирландски".
Лучший короткометражный анимационный фильм:
• "Мальчик, Крот, Лис и Конь";
• "Летающий моряк";
• "Продавцы льда";
• "Мой год членов";
• "Страус сказал мне, что мир фальшив, и я думаю, что верю в это".
Лучший документальный короткометражный фильм:
• "Заклинатели слонов";
• "Выход";
• "Как ты оцениваешь год?";
• "Эффект Марты Митчелл";
• "Незнакомец у ворот".
Какой фильм стал лидером по количеству номинаций?
По числу номинаций лидером стала картина "Всё везде и сразу", она претендует на "Оскар" в 11 категориях. Недалеко от него ушли "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина", которые имеют по девять номинаций. Восемь "Оскаров" могут забрать "Фабельманы" Стивена Спилберга.
Есть ли в списке российское кино?
Да. В категории "За лучший документальный короткометражный фильм" есть российская картина «"Выход" Максима и Евгении Арбугаевых. Она рассказывает о жизни учёного на берегу Чукотского моря и поднимает тему глобального потепления.
Кто будет вести премию?
В 2023 году ведущим в третий раз подряд станет комик Джимми Киммел.
Какой фильм победил в прошлом году?
Лучшим фильмом прошлого года стала драма "CODA: Ребёнок глухих родителей".
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