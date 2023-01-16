Что известно о смерти итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды
В 2022 году артистка сломала бедро — тогда стало известно о её проблемах с сердцем
16 января 2023, 19:34, ИА Амител
16 января итальянские СМИ сообщили о смерти актрисы Джины Лоллобриджиды. 95-летняя итальянская артистка стала знаменитой благодаря целой серии ролей в фильмах культовых режиссёров – "Фанфан-Тюльпан", "Хлеб, любовь и фантазия", "Самая красивая женщина в мире" и "Собор Парижской Богоматери". Рассказываем, что известно о смерти знаменитости.
Лоллобриджида стала реже сниматься в кино после 60-х годов – сама актриса объясняла это тем, что она не хочет повторяться. Последняя картина с её участием вышла в 1997 году – это "XXL" французского режиссёра Габи Берреби.
После этого Джина пробовалась в политике – в 1999 году она выдвигалась на выборах в Европарламент, однако набрала всего 10 тысяч голосов, так и не пройдя в законодательный орган. В августе 2022 года она снова попыталась пройти в политику и баллотировалась в верхнюю палату парламента Италии, однако также не прошла.
Последние годы она провела на вилле под Римом, где завела более 600 различных видов птиц.
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