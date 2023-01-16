Что известно о смерти итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды

Как актриса провела последние годы?

Лоллобриджида стала реже сниматься в кино после 60-х годов – сама актриса объясняла это тем, что она не хочет повторяться. Последняя картина с её участием вышла в 1997 году – это "XXL" французского режиссёра Габи Берреби.

После этого Джина пробовалась в политике – в 1999 году она выдвигалась на выборах в Европарламент, однако набрала всего 10 тысяч голосов, так и не пройдя в законодательный орган. В августе 2022 года она снова попыталась пройти в политику и баллотировалась в верхнюю палату парламента Италии, однако также не прошла.

Последние годы она провела на вилле под Римом, где завела более 600 различных видов птиц.