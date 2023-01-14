Ещё один барнаульский кинотеатр начал показывать "Аватар: Путь воды"

До этого в кинотеатре Formula не было санкционных фильмов

14 января 2023, 12:15, ИА Амител

Кадр фильма «Аватар: Путь воды» / Фото: kinopoisk.ru

Барнаульский кинотеатр Formula с 14 января начал показ блокбастера "Аватар: Путь воды", сообщается на странице киносети во "ВКонтакте".

Билеты на новую картину Джеймса Кэмерона продают только на кассе кинотеатра в ТРЦ "Праздничный". Зрителю доступны сеансы как в 2D, так и в 3D-формате. На текущий момент показы блокбастера расписаны до 18 января.

Отметим, что до этого Formula оставался единственным в Барнауле кинотеатром, который не показывал иностранные фильмы нелегально.

Ранее в январе вторую часть "Аватара" уже начали показывать в кинотеатрах сети "Киномир" и в "Пионере".