Гагарина за семь миллионов рублей выступила в Новосибирске

Известная российская певица Полина Гагарина выступила на Михайловской набережной во время празднования 85-летия Новосибирской области. Об этом сообщает NGS.

«Многие из вас сейчас находятся в ситуации замешательства. Но это время, когда нужно остановиться, посмотреть вокруг. Обратите внимание на друзей и близких. Верьте, что любовь спасет мир», — обратилась к собравшимся певица.

Она исполнила для горожан и гостей города несколько своих популярных песен.

Сообщается, что на организацию концерта потратили 8,9 млн рублей, семь из которых ушли на гонорар певицы.

Напомним, что от праздничного салюта в регионе решили отказаться из-за спецоперации.