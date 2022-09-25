Гагарина за семь миллионов рублей выступила в Новосибирске
Всего на концерте на организацию концерта на набережной потратили почти 9 млн рублей
25 сентября 2022, 09:09, Илья Звягинцев
Известная российская певица Полина Гагарина выступила на Михайловской набережной во время празднования 85-летия Новосибирской области. Об этом сообщает NGS.
«Многие из вас сейчас находятся в ситуации замешательства. Но это время, когда нужно остановиться, посмотреть вокруг. Обратите внимание на друзей и близких. Верьте, что любовь спасет мир», — обратилась к собравшимся певица.
Она исполнила для горожан и гостей города несколько своих популярных песен.
Сообщается, что на организацию концерта потратили 8,9 млн рублей, семь из которых ушли на гонорар певицы.
Напомним, что от праздничного салюта в регионе решили отказаться из-за спецоперации.
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