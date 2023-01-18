Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
Артистку заменят в спектакле "Новогодний переполох" в Петрозаводске
18 января 2023, 20:21, ИА Амител
Фото: ТАСС
Российская актриса Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что артистку заменят в спектакле "Новогодний переполох" в Петрозаводске. Кроме того, январский спектакль в городе также прошёл с заменой Удовиченко. Подробности о состоянии актрисы пока неизвестны.
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