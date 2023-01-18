Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

Артистку заменят в спектакле "Новогодний переполох" в Петрозаводске

18 января 2023, 20:21, ИА Амител

Фото: ТАСС

Российская актриса Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что артистку заменят в спектакле "Новогодний переполох" в Петрозаводске. Кроме того, январский спектакль в городе также прошёл с заменой Удовиченко. Подробности о состоянии актрисы пока неизвестны.