В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с народной артисткой Инной Чуриковой

Сотни людей пришли проводить актрису в последний путь

17 января 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: ТАСС

Во вторник днём, 17 января, в храме Христа Спасителя началось прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, сообщает РИА Новости.

Напомним, Инна Михайловна скончалась в больнице от продолжительной болезни в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца.

"На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной. Среди пришедших проститься с народной артисткой были актриса Лия Ахеджакова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актриса Людмила Поргина, оперная певица Хибла Герзмава и другие. Церемонию прощания посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко", – отмечает агентство.

Народную артистку похоронят на Троекуровском кладбище после прощания.

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