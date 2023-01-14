"Ленком" отменил спектакли из-за смерти Чуриковой

Директор театра Марк Варшавер заявил, что нельзя играть в день, когда скончалась "великая русская актриса"

14 января 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: ТАСС

Театр "Ленком" отменил спектакли в субботу, 14 января, и вторник, 17 января, в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал директор театра Марк Варшавер.

"Разве можно играть в день, когда скончалась великая русская актриса? И не будет спектакля во вторник – мы будем в этот день прощаться с нашей дорогой, бесценной и незаменимой Инной Михайловной Чуриковой", – заявил Варшавер.

Сейчас на входе в театр размещено объявление об отмене спектакля "Женитьба Фигаро". Показ, запланированный на сегодня, перенесён на 7 февраля.

Напомним, что Чурикова скончалась в возрасте 79 лет в субботу, 14 января. Актриса играла в "Ленкоме" с 1975 года – они исполнила роли в спектаклях "Иванов", "Оптимистическая трагедия", "Три девушки в голубом", "Гамлет", "Мудрец" и других.