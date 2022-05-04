Меладзе и Брежнева отказались выступать перед русскими туристами в Турции

Без каких-либо объяснений они отменили концерты и отказались прилетать в страну

4 мая 2022, 07:03, Илья Звягинцев

Валерий Меладзе и Вера Брежнева отказались выступать перед российскими туристами в Турции. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на директора отеля Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa.

«Артисты отказались прилетать в Турцию. Сами отменили концерты здесь. Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты», — сказал директор отеля.

Получить комментарии от официальных представителей артистов журналистам не удалось.

Ранее стало известно, что россияне не смогут голосовать за участников предстоящего Евровидения. Причина заключается в том, что в голосовании не могут принимать участие жители стран, которые не представлены на песенном конкурсе.

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