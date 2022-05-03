Россияне не смогут голосовать за участников следующего Евровидения

Россияне не смогут за голосовать за участников предстоящего Евровидения в Турине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют», — заявил продюсер Евровидения Клаудио Фазуло.

Он пояснил, что Россия участия в песенном конкурсе не принимает, а это значит, что россияне не смогут голосовать.

Напомним, что в феврале Европейский вещательный союз (EBU) официально объявил о том, что российские исполнители не смогут принять участие в Евровидении. Это решение принято на фоне обострения политической ситуации.

Ранее российский певец Сергей Лазарев объявил о приостановке профессиональной деятельности. Исполнитель отметил, что в нестабильной ситуации он не может работать над сольным альбомом.