Минюст добавил актера Артура Смольянинова в список иноагентов

Также в реестре физлиц, выполняющих функции иностранных агентов, оказался музыкальный критик Троицкий

14 января 2023, 07:01, ИА Амител

Кадр из видео

Министерство юстиции включило актёра Артура Смольянинова в список физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень ведомства.

Также в реестре оказался музыкальный критик Артемий Троицкий, компания "Тенес", юрист Анатолий Фурсов, бывший священник Сергей Кирсанов и журналист Александр Шелест.

Напомним, что недавно Смольянинов в интервью одному из западных изданий заявил, что принял бы участие в конфликте на Украине на стороне Киева, а также признался, что ему плевать на Россию, даже если от неё останется одна область и «радиоактивный пепел». Сам актёр покинул территорию РФ ещё осенью 2022 года — в октябре его штрафовали по административному делу о дискредитации Вооружённых сил РФ.

После резонансного заявления председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело.

Ранее amic.ru сообщал, что Смольянинов оказался должником — он трижды нарушал ПДД в Алтайском крае, так и не оплатив штрафы.