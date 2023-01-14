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Минюст добавил актера Артура Смольянинова в список иноагентов

Также в реестре физлиц, выполняющих функции иностранных агентов, оказался музыкальный критик Троицкий

14 января 2023, 07:01, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Министерство юстиции включило актёра Артура Смольянинова в список физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень ведомства.

Также в реестре оказался музыкальный критик Артемий Троицкий, компания "Тенес", юрист Анатолий Фурсов, бывший священник Сергей Кирсанов и журналист Александр Шелест.

Напомним, что недавно Смольянинов в интервью одному из западных изданий заявил, что принял бы участие в конфликте на Украине на стороне Киева, а также признался, что ему плевать на Россию, даже если от неё останется одна область и «радиоактивный пепел». Сам актёр покинул территорию РФ ещё осенью 2022 года — в октябре его штрафовали по административному делу о дискредитации Вооружённых сил РФ. 

После резонансного заявления председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело.

Ранее amic.ru сообщал, что Смольянинов оказался должником — он трижды нарушал ПДД в Алтайском крае, так и не оплатив штрафы.

Комментарии 12

  • Скоро только Бузова, да Газманов останутся
    14 января, Гость   Ответить
  • Скоро только Бузова, да Газманов останутся-------- и ты. правда, ты, выше коверного клоуна не поднимешься.
    14 января, Гость   Ответить
  • Плевать на смолянинова даже когда он копыта откинет.
    14 января, Гость   Ответить
  • Скоро только Бузова, да Газманов останутся **** Таких как Смольянинов нужно не просто из страны гнать, его к стенке нужно поставить было. А то он о радиоактивном пепле на месте России мечтает…
    14 января, Гость   Ответить
  • Ну, и нет здесь Галкина - что, кто-то потерю ощутил? Вот уехал недоносок Данила Поперечный - да я только рад, он когда здесь жил я его выступления перематывал. Чего мы лишились то? Пены? Да пускай они где хотят живут, только не в России.
    14 января, Гость   Ответить
  • Это, конечно, хорошо. Но я считаю, что ублюдок, призывающий к уничтожению русских должен быть подвергнут как минимум уголовной ответственности...
    14 января, Гость   Ответить
  • Несерьезно
    14 января, Гость   Ответить
  • Несерьезно ****** Что именно несерьезно? Что он своим поганым ртом выговаривал?
    14 января, Гость   Ответить
  • Что именно несерьезно? --- Признание иноагентом для него несерьезно. Плевал он на это признание. За такой базар должно быть уголовное наказание. Тут не так давно бедная тупая девочка что-то перепостила, ее несколько лет уголовным делом прессовали. А тут базар погнилее. Странно
    14 января, Гость   Ответить
  • Последние новости из Хохляндии. В Запорожье бабка поставила лайк под постом в Одноклассниках. Хохлы ей 5 лет тюрьмы дали.
    14 января, Гость   Ответить
  • Признание иноагентом для него несерьезно. ***** Ну не выкрадывать же его из-за рубежа. Земля круглая, появится возможность, и закроем его, падлу, надолго.
    14 января, Гость   Ответить
  • Ну не выкрадывать же его из-за рубежа --- Чтобы уголовное дело возбудить, никого выкрадывать не требуется
    14 января, Гость   Ответить
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