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Смольянинов оказался должен по штрафам в Алтайском крае

Актёр трижды нарушал правила дорожного движения в регионе

09 января 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актёр театра и кино Артур Смольянинов оказался должником — он трижды нарушал ПДД в Алтайском крае, так и не оплатив штрафы. Об этом сообщают «Аргументы и факты»

Информация об этом оказалась в базе судебных приставов. Всего на Смольянинове более 30 неоплаченных задолженностей по штрафам от ГИБДД. Основная масса штрафов на его автомобиль числится в Москве и Подмосковье, однако есть данные о нарушениях в Новосибирске и Смоленской области. Суммарно артист задолжал 39 тысяч рублей. 

Наличие штрафа в публичной онлайн-базе говорит о том, что владелец авто не оплачивал их. В начале 2022 года Смольянинову трижды назначали исполнительский сбор. 

Напомним, что накануне Смольянинов в интервью одному из изданий заявил, что принял бы участие в конфликте на Украине на стороне Киева, а также признался, что ему плевать на Россию, даже если от неё останется одна область и «радиоактивный пепел». После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении артиста уголовное дело.

Сам Смольянинов ещё осенью 2022 года покинул Россию. В октябре его штрафовали по административному делу о дискредитации Вооружённых сил РФ.

 

Комментарии 21

  • Вы ещё чушь, которую он порол пересчитайте по головам
    09 января, Гость   Ответить
  • ему плевать на Россию, даже если от неё останется одна область и «радиоактивный пепел» --- признался! Ведь эти твари все так думают, но кто поумней молча, кто потупей вслух
    10 января, Гость   Ответить
  • Жаль, что нельзя высказать своё мнение вслух, а то посадят... Т.е. ты никого ни к чему не призываешь, а просто говоришь то, что думаешь, а тебе срок. А ведь многие могут быть солидарны с вышесказанным... И что, всех пересадят? ГУЛАГ в действии
    10 января, Гость   Ответить
  • Жаль, что нельзя высказать своё мнение вслух, а то посадят... **** Ты реально дурак? Он сказал про страну, про народ, что хотел бы радиоактивного пепелища на месте России. Это мнение? Это по твоему мнению? А если я пожелаю, чтобы твоих родителей КамАЗом по дороге до кровавой дорожки размазало, а тебя самого волки изнасиловали - это тоже мнение было бы? Это не мнение - это статья. Скажи такое в Штатах - ты в 5 минут заедешь в тюрьму. Идиоты среди нас…
    10 января, Гость   Ответить
  • За всю жизнь не слышал, чтобы кого то посадили за высказанное вслух мнение, если оно соответствует российскому законодательству. Плевать на Россию, если от нее останется радиоактивный пепел, запрещено законодательством России
    10 января, Гость   Ответить
  • ведь многие могут быть солидарны с вышесказанным... И что, всех пересадят? **** Все, кто с тобой солидарны, уже уехали из страны. Я не знаю чего ты то здесь забыл, почему ещё не забугром. Всех пересаживать не надо, здесь остались все адекватные, а все ваши уже давно ту-ту по Киргизиям, Латвиям и Грузиям. В Европу то вас с вашим рылом все равно не пустят, так, позволили в странах третьего мира потусоваться..
    10 января, Гость   Ответить
  • Жаль, что нельзя высказать своё мнение вслух, а то посадят.=======================если твое мнение допускает желание уничтожить Россию, чтоб остался только радиоактивный пепел, даже без конкретного призыва это сделать, то тебя надо судить и садить надолго, лучше навсегда, ибо тебе страна не нужна, знач и ты стране не надобен. Всех кто солидарен с вышесказанным тоже на нары. Наконец-то всякая либероидная шваль начала понимать, что в лагеря сажали не просто так, для вас это "иметь собственное мнение", а для страны вопрос выживания. Хочешь гибели страны - милости просим на нары. Даже за просто мысли вслух. У нормального человека, патриота и гражданина своей страны таких мыслей не может быть в принципе.
    10 января, Гость   Ответить
  • А если я пожелаю, чтобы твоих родителей КамАЗом по дороге до кровавой дорожки размазало, а тебя самого волки изнасиловали - это тоже мнение было бы? Это не мнение - это статья. Скажи такое в Штатах - ты в 5 минут заедешь в тюрьму. ---------------Да, и это тоже мнение. Только мне, как здравомыслящему человеку, понятно, что это больное мнение и не стоит к нему прислушиваться. Мы живем не в Штатах и не надо приплетать их везде. Ну а переход на личные оскорбления люди делают тогда, когда аргументов нет. "Ты дурак? Ты идиот?". На большее ума не хватает, ведь нет критического мышления. Сказать нечего, но ответочку хочется дать=) А за бугор уехать просто так нельзя. Но я не обязан быть патриотом той страны, где я живу. И на нары всех сажать? Серьезно? Так на ваши же налоги, за ваши денежки там сидеть будут люди.
    10 января, Гость   Ответить
  • И на нары всех сажать? Серьезно? Так на ваши же налоги, за ваши денежки там сидеть будут люди.============Если на нарах будет много таких как ты, то можно будет вас использовать на принудительных работах на крайнем севере или на урановых рудниках, или на другом вредном производстве. Помрете так помрете, се ля ви.
    10 января, Гость   Ответить
  • -Да, и это тоже мнение. Т ***** Ты не отличаешь мнение от состава уголовной статьи. Мнение, это когда: я считаю, что Россия не права, начав СВО. А вот про радиоактивный пепел. Это не мнение. Это статья. И ещё: мне плевать на вас, на общечеловеков, я презрительно отношусь ко всякого сорта либералам. По этой причине мне нет смысла тебя оскорблять. Я тебя из массы таких же как и ты не выделяю. Лично ты мне полностью не интересен. Мне достаточно знать ваш типаж. А личностью в твоём случае и не пахнет. Восклицание «ты дурак?» в данном случае не носило личностной окраски, это лишь эмоциональный оммаж нецензурной брани, которая в СМИ не допускается. Всего лишь. На твоё замечание, что ты не обязан быть патриотом страны, где ты живешь, я соглашусь. Ты не обязан. Просто тогда не задавай вопросов, почему тебе и тебе подобным здесь душно. Надеюсь, причину и следствие ты связать сможешь? Нейронные связи не совсем разрушились под грузом общечеловеческих забот, да?)
    10 января, Гость   Ответить
  • У нормального человека, патриота и гражданина своей страны таких мыслей не может быть в принципе. ----- Пропагандистом работаешь.
    10 января, Гость   Ответить
  • И ещё: мне плевать на вас, на общечеловеков, я презрительно отношусь ко всякого сорта либералам. ----- Как-то очень сильно смердит фашизмом.
    10 января, Гость   Ответить
  • А как он смог выехать из страны с таким хвостом долгов ? Должны же вроде при крыть выезд таким должникам. А так сейчас, сбежал за границу и гадит оттуда. После 9-ой роты был о нем неплохого мнения, но чел то с гнилью оказался, неприятно. Наказывать нужно таких, максимально жестко наказывать и доставать везде, даже за границей.
    10 января, Гость   Ответить
  • Ледорубом по башке,это неактуально.А вот разве что дать новичка нюхнуть...
    10 января, Гость   Ответить
  • Этот артур пока ещё гражданин РФ.Этот деятель кино и цирка принародно заявил, что ему плевать на Россию,припомнился ему радиоактивный пепел,который останется от России и её жителей.Возрождать надо "Смерш".
    10 января, Гость   Ответить
  • Или лизнуть
    10 января, Гость   Ответить
  • Пропагандистом работаешь.==============просто мнение патриота своей страны, только люди с либерализмом головного мозга могут в этом видеть что-то плохое.
    10 января, Гость   Ответить
  • Россия не самая лучшая страна раз у нее столько людей не понимающих сегодняшнюю международную ситуацию. Они же жили не в совке, а при "товарище" Путине 20 с лишним лет. Как так получилось??? Наверное потому что Кин-дза-дза было
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость,способы применения новичка английской контразведкой Ми 5 до сих пор ещё недостаточно изучено.В одном случае вещество было намазано на дверную ручку,в другом-накапано на трусы.
    10 января, Гость   Ответить
  • Этого хохлятского петуха посадить на 3 месяца за неуплату штрафов.
    10 января, Гость   Ответить
  • Он как актер никогда мне не нравился (уродец с шипилявым голоском). Так еще и гаденышем оказался...Такое говорить..Ужас...А что в башке тогда??? Его дети остались жить в России... Вот папашка супер пожелал своим отпрыскам...
    10 января, Гость   Ответить
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