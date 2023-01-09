Смольянинов оказался должен по штрафам в Алтайском крае

Актёр трижды нарушал правила дорожного движения в регионе

09 января 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актёр театра и кино Артур Смольянинов оказался должником — он трижды нарушал ПДД в Алтайском крае, так и не оплатив штрафы. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Информация об этом оказалась в базе судебных приставов. Всего на Смольянинове более 30 неоплаченных задолженностей по штрафам от ГИБДД. Основная масса штрафов на его автомобиль числится в Москве и Подмосковье, однако есть данные о нарушениях в Новосибирске и Смоленской области. Суммарно артист задолжал 39 тысяч рублей.

Наличие штрафа в публичной онлайн-базе говорит о том, что владелец авто не оплачивал их. В начале 2022 года Смольянинову трижды назначали исполнительский сбор.

Напомним, что накануне Смольянинов в интервью одному из изданий заявил, что принял бы участие в конфликте на Украине на стороне Киева, а также признался, что ему плевать на Россию, даже если от неё останется одна область и «радиоактивный пепел». После этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении артиста уголовное дело.

Сам Смольянинов ещё осенью 2022 года покинул Россию. В октябре его штрафовали по административному делу о дискредитации Вооружённых сил РФ.