«Мне уже достаточно». Джим Керри объявил о завершении актёрской карьеры

Артист отметил, что мог бы продолжить работать и дальше, но ему «так нравится спокойная жизнь»

1 апреля 2022, 15:41, Никита Черников

Голливудский актёр Джим Керри объявил о завершении карьеры. Во время интервью Access Hollywood комик сообщил, что уходит на пенсию, потому что ему «уже достаточно».

При этом 60-летний актёр не исключил, что может вернуться на экраны, если вдруг «ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами», и он поймёт, что людям будет очень важно это увидеть.

«Да, я мог бы в будущем продолжить свою карьеру, но мне так нравится моя спокойная жизнь. Я очень люблю писать картины, люблю заниматься духовностью. Мне уже достаточно», — пояснил он.

Джим Керри известен ролями в таких фильмах, как «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Шоу Трумана», «Всегда говори «ДА», «Вечное сияние чистого разума». 30 марта состоялась мировая премьера фильма «Соник 2 в кино», где актёр сыграл главного злодея.

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Отметим, что Джим Керри — уже второй голливудский актёр, который объявил о завершении карьеры на этой неделе. На днях аналогичное решение принял Брюс Уиллис из-за проблем со здоровьем.

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