Музыку российских композиторов убрали из программы международного конкурса в Италии
Также организаторы мероприятия исключили из программы трёх российских скрипачек
26 мая 2022, 17:05, Илья Звягинцев
Композиции Шостаковича, Прокофьева, Чайковского и Глазунова исключили из программы международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, который проходит в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.
Ранее музыкант Лидия Кочарян также рассказала журналистам о том, что из программы мероприятия исключили трёх российских скрипачек. В ответ на это итальянский коллектив FVG Orchestra отказался принимать участие в конкурсе.
Напомним, Николай Басков решил создать ассоциацию российских музыкантов, которая, по его задумке, должна заниматься сохранением русской культуры.
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