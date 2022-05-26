Музыку российских композиторов убрали из программы международного конкурса в Италии

Композиции Шостаковича, Прокофьева, Чайковского и Глазунова исключили из программы международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, который проходит в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Ранее музыкант Лидия Кочарян также рассказала журналистам о том, что из программы мероприятия исключили трёх российских скрипачек. В ответ на это итальянский коллектив FVG Orchestra отказался принимать участие в конкурсе.

Напомним, Николай Басков решил создать ассоциацию российских музыкантов, которая, по его задумке, должна заниматься сохранением русской культуры.