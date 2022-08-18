«Проект мечты». Анастасия Макеева хочет покинуть сцену и открыть отель на Алтае

Российская актриса и певица Анастасия Макеева построит в Горном Алтае бутик-отель. Об этом она рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro.

По словам артистки, ей очень нравится сцена, но она не видит себя «прыгающей по ней до старости».

«Хочется со временем перевести себя в состояние работы в кайф. Проводить больше времени в кругу семьи. Поэтому развиваем несколько направлений семейных бизнес-проектов, создаем большую семейную компанию», — рассказала она.

Под брендом Анастасии Макеевой семья уже выпускает уходовую косметику для волос и одежду.

«Есть и проект мечты: у нас есть земля на Горном Алтае, на берегу Катуни. Будем строить там бутик-отель, куда люди будут приезжать оздоравливаться», — подчеркнула 40-летняя артистка.

Ранее сообщалось, что 20 августа певица Наташа Королёва выступит в алтайском селе Бочкари.