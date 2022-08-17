Наташа Королёва выступит 20 августа в алтайском селе Бочкари

Российская певица Наташа Королёва выступит в селе Бочкари Алтайского края. Она станет хедлайнером местного праздника «Бочкарёвское подворье», который будет проходить 19 и 20 августа.

Королёва выйдет на сцену в заключительный день фестиваля в 22:00 и будет петь в течение часа. Затем прогремит праздничный салют и состоится диджей-баттл.

С полной программой «Бочкарёвского подворья» можно ознакомиться на сайте мероприятия.

13 августа Александр Розенбаум дал бесплатный концерт для жителей села Берёзовка Чарышского района. Также в этот день в Яровом выступила группа «Моя Мишель».