Сергей Лазарев заявил о приостановке творческой карьеры

Российский поп-певец Сергей Лазарев решил приостановить профессиональную деятельность. Об этом он рассказал в интервью порталу СтарХит.

«Мне очень сложно получать вдохновение в такое неспокойное время, когда вокруг только негатива, злобы и ненависти. Очень сложно всему этому противостоять», — сказал Лазарев.

По его словам, от депрессии его спасают поклонники, но есть объективные причины, которые не позволяют ему продолжать работу.

Лазарев отметил, что сейчас многие музыкальные лейблы уходят из России, а вопрос о легализации музыкального рынка, над которым в стране очень долго работали, вновь отложен на неопределенный срок.

В этих условиях Сергей Лазарев решил остановить работу над новым альбомом.

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