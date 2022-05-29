Сергей Лазарев осудил отмену русской культуры за рубежом

Российский певец Сергей Лазарев высказался об отмене российской культуры за рубежом. Пост на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Не понимаю, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова? Музыку Рахманинова или Чайковского? А главное — зачем? Кому от этого будет хорошо?» — написал Лазарев.

Он добавил, что сейчас участвует в новом проекте, в котором озвучивает роли в русских сказках.

Ранее сообщалось, что композиции Шостаковича, Прокофьева, Чайковского и Глазунова исключили из программы международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, который проходит в Италии.