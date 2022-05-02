«Ты журналист, а не похабная бабка на базаре». Киркоров раскритиковал Симоньян, которая назвала Галкина геем

Российский певец Филипп Киркоров записал видеообращение, в котором раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян, сообщает Telegram-канал РБК.

Ранее медиаменеджер в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» назвала артиста Максима Галкина «геем, который женился на пожилой женщине для отвода глаза». Поводом для выпада стала критика Галкина в адрес России после начала спецоперации на Украине.

«Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою Родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны, ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу „делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали“. И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на публичный суд твоё грязное бельё. А грешки-то есть у каждого», — сказал Киркоров.

Максим Галкин женился на певице Алле Пугачевой в 2011 году после 10 лет отношений. Артист младше супруги на 27 лет. В 2013 году у пары родилась двойня от суррогатной матери.

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Напомним, 30 апреля король российской эстрады Филипп Киркоров отпраздновал 55-летие. С праздником артиста поздравил президент Владимир Путин.