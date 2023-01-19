"Штрафбат" и "Облако-рай". Какие фильмы снял режиссёр Николай Досталь?

Amic.ru вспомнил фильмографию режиссёра Николая Досталя

19 января 2023, 17:44, ИА Амител

Николай Досталь/ Фото: ТАСС

Советский и российский кинорежиссёр Николай Досталь умер в среду, 18 января, на 77-м году жизни. Он запомнился несколькими известными фильмами и сериалами. Amic.ru вспоминает ленты, которые снял Досталь.

Период СССР

В советский период Досталь снял пять фильмов: дебютом была картина «Ожидаются похолодание и снег» (1981), затем вышел фильм «Человек с аккордеоном» (1985) с Валерием Золотухиным в главной роли о музыканте – ветеране войны.

Третьей картиной режиссёра стала лента "Шура и Просвирняк" о доносах в конце сталинской эпохи (1987). В 1989 году выходит фильм "Я в полном порядке", а в 1990 году на экранах появляется лента "Облако-рай" с Андреем Жигаловым в главной роли. Последняя картина получила много призов на европейских кинофестивалях и была отмечена критиками. Она рассказывает об отъезде парня Коли из родного села.

Свободные девяностые

Период девяностых был эпохой экспериментов и тотальной свободы в отечественном кино. Эти тенденции отразил фильм Досталя с броским названием "Маленький гигант большого секса" (1992). Это экранизация новеллы Фазиля Искандера "О, Марат!" из цикла "Сандро из Чегема". В фильме ловелас Марат делится со спутницей историей своих любовных приключений.

В 1995 году Досталь экранизирует роман Фёдора Сологуба "Мелкий бес", а в 1997 году выпускает трагикомедию "Полицейские и воры", в котором рассказывается об упадке постперестроечной России. Картина номинировалась на "Нику" и "Кинотавр".

После этого в 1999 году Досталь пробует себя в жанре историко-документального кино. Он снимает документальный сериал "Россия. XX век. Взгляд на власть", в котором рассказывается о крушении СССР.

Сериальные "Нулевые"

В "нулевых" Досталь снимает в основном сериалы. Выходят "Гражданин начальник" (2001), "Стилет" (2003) и "Штрафбат" (2004). Последний – самый известный из них. Он рассказывает о солдатах штрафных подразделений в период Великой Отечественной войны и состоит из 11 серий. Сериал был отмечен несколькими премиями, однако вызвал серьёзные дискуссии и критику в обществе. Затем без ведома Досталя из сериала для показа на "России 1" даже вырезали некоторые моменты.

После "Штрафбата" Досталь на время вернулся к полнометражному кино и снял картину "Коля – перекати поле" (2005) – сиквел своей ленты "Облако-рай", на этот раз о возвращении Коли в свой родной посёлок спустя 10 лет.

В 2007 году выходит ещё один сериал – "Завещание Ленина", который рассказывает о жизни писателя, автора "Колымских рассказов" Варлама Шаламова, и основан на его рассказах. Работа посвящена столетию со дня рождения писателя. Сериал получил премию "Золотой орёл" за лучший телевизионный сериал.

Последним фильмом "нулевых" у Досталя становится картина "Петя по дороге в Царствие Небесное". Он рассказывает о городском дурачке Пете, который страдает корсаковской болезнью и считает себя инспектором ГАИ. Картину также отметили несколькими премиями.

Церковные "цесятые"

В 2010-х Досталь снял по одному сериалу и фильму – причём оба были, так или иначе, посвящены церковной тематике. В 2011 году вышла 20-серийная картина "Раскол" о церковном расколе в России и реформах патриарха Никона.

А последним фильмом Досталя стала полнометражная трагикомедия 2016 года "Монах и бес". По сюжету во времени правления Николая Первого в одном из монастырей появляется мужчина, которого искушает бес.

Над чем ещё работал Досталь?

Также Досталь был сценаристом, актёром и вторым режиссёром. Он написал сценарии к своим фильмам "Шура и Просвирняк", "Я в полном порядке", "Маленький гигант большого секса", "Полицейские и воры", «"Коля – перекати поле", а также к картине Михаила Козакова "Очарование зла" (2006).

До режиссёрской карьеры Досталь как актёр снялся в фильмах "До свидания, мальчики" (1964), "Морские рассказы" (1967),"Расплата" (1970), "Ехали в трамвае Ильф и Петров" (1971) и "Человек на своём месте" (1972).

В качестве второго режиссёра Досталь работал вместе с Леонидом Гайдаем над фильмом "Не может быть!" (1975) и вместе с Владимиром Басовым над детективом "Опасный поворот" (1972).