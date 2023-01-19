19 января стало известно, что на 77-м году жизни скончался известный советский и российский кинорежиссёр и сценарист Николай Досталь

19 января 2023, 16:43, ИА Амител

Николай Досталь. Фото: ТАСС

Народный артист России Николай Досталь умер вечером 18 января, о причине смерти режиссёра пока не сообщается. Николай Николаевич снимал такие популярные кинокартины, как "Маленький гигант большого секса" (1992 год), "Полицейские и воры" (1997 год), "Коля – перекати поле" (2005 год). Он также известен по сериалам "Гражданин начальник" (2001 год), "Штрафбат" (2004 год), "Раскол" (2011 год).

Николай Досталь – младший родился в 1946 голу в семье известного советского режиссёра Николая Владимировича Досталя, снимавшего популярные в 50-е годы фильмы "Мы с вами где-то встречались" и "Дело пёстрых", и виолончелистки Джахантаб Сарафи, персиянки из религиозной общины бахаи из Ашхабада. Он пасынок праправнучки императора Николая I, княжны Натальи Андросовой (урожденной Искандер). Его брат – Владимир Досталь – известный российский кинопродюсер.

До того как стать главным режиссёром, Николай Николаевич работал вторым режиссёром с мэтрами советского кинематографа. С Леонидом Гайдаем он снимал кинокомедию "Не может быть" по рассказам Михаила Зощенко, а с Владимиром Басовым работал над детективом "Опасный поворот".

Также Досталь написал сценарии к шести фильмам и сыграл несколько второстепенных ролей в пяти фильмах, среди которых самые известные: "До свидания, мальчики" (1964 год) и "Ехали в трамвае Ильф и Петров" (1971 год).

Кинокартины и сериалы Николая Досталя неоднократно получали награды на всевозможных российских и международных кинофестивалях.