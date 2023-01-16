Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Знаменитой артистке было 95 лет

16 января 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: ТАСС

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание La Repubblica.

"Джина Лоллобриджида умерла. Великая героиня итальянского кино родилась в Субиако 4 июля 1927 года, ей было 95 лет", – пишет газета.

Причины смерти пока не раскрываются.

Первой работой актрисы в кино стали эпизодические роли в фильмах "Чёрный орел", "Любовный напиток", "Преступление Джованни Эпископо" и "Без ума от оперы". Позднее Джине стали давать главные роли в итальянских фильмах – "Алина", "Город защищается", "Опасно, бандиты!", однако первый крупный успех пришёл к ней в 1952 году во французской картине "Фанфан-Тюльпан", который завоевал призы Каннского и Берлинского кинофестивалей.

Позднее закрепить свою популярность она смогла в фильмах «Хлеб, любовь и фантазия», «Самая красивая женщина в мире» и «Собор Парижской Богоматери». На протяжении 1960-х годов Лоллобриджида много снималась у ведущих итальянских и европейских режиссёров, была востребована и у голливудских мастеров той эпохи.