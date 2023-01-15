Умер актёр Вахтанг Кикабидзе

Советский актёр и певец скончался в возрасте 84 лет

15 января 2023, 17:37, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Актёр Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское ТВ "Мтавари Архи". Причина смерти не уточняется.

Вахтанг Константинович – советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр и сценарист. Родился 19 июля 1938 года в Грузии.

Снялся в 39 фильмах, из них самые известные – "Мимино", "Не горюй!", "Пропавшая экспедиция" и "Совсем пропащий".

"Кикабидзе создал в своём кинематографе немало незабываемых лиц, ставших любимыми героями зрителей", – сообщает грузинский телеканал.

Напомним, 14 января после продолжительной болезни скончалась народная артистка Инна Чурикова. Ей было 79 лет.