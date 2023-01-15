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Умер актёр Вахтанг Кикабидзе

Советский актёр и певец скончался в возрасте 84 лет

15 января 2023, 17:37, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Актёр Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское ТВ "Мтавари Архи". Причина смерти не уточняется.

Вахтанг Константинович – советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр и сценарист. Родился 19 июля 1938 года в Грузии.

Снялся в 39 фильмах, из них самые известные – "Мимино", "Не горюй!", "Пропавшая экспедиция" и "Совсем пропащий".

"Кикабидзе создал в своём кинематографе немало незабываемых лиц, ставших любимыми героями зрителей", – сообщает грузинский телеканал.

Напомним, 14 января после продолжительной болезни скончалась народная артистка Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

 

Комментарии 6

  • И браслет, который рекламировал, не помог.
    15 января, Гость   Ответить
  • В советском кино сыграл много ролей......А когда распался советский союз - собрал всю родню свою и праздновал 3 дня (в передаче показывали)...
    16 января, Гость   Ответить
  • Собаке собачья смерть. Жил погано, и надеюсь умер как падаль. Ему Россия все дала - карьеру, наследие, а эта тварь гадила на нас. Плюю на его могилу.
    16 января, Гость   Ответить
  • Собаке собачья смерть. Жил погано, и надеюсь умер как падаль. Ему Россия все дала - карьеру, наследие, а эта тварь гадила на нас. Плюю на его могилу.+++++++++++++++Согласна. Предатель. Ручку пожимал клоуну зеленскому тьфу...
    16 января, Гость   Ответить
  • Земля стекловатой....
    16 января, Гость   Ответить
  • Земля Земля, я Кикабидзе сокол, какой ты нахрен сокол, ты баран!
    16 января, Гость   Ответить
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