Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае

Ход расследования поставят на контроль в центральном аппарате ведомства

09 января 2023, 14:28, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Алтайском крае, сообщает ведомство.

Напомним, рано утром 9 января в Панкрушихинском районе перевернулся рейсовый междугородний автобус с 54 пассажирами, следовавший по маршруту Караганда — Новосибирск. Пострадали пять человек, в том числе 12-летняя девочка. В региональном СК начали доследственную проверку.

«Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального следственного управления Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных следственных действиях. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Автобус Yutong, следовавший из Казахстана в Новосибирск, опрокинулся в 5 утра на 74-м километре автодороги К-08 — в 10 км от села Панкрушиха. Предварительно, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы, на которой был сильный гололёд. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Прокуратура и СК проверят перевозчика «на предмет надлежащей организации услуг».