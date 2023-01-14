Умерла артистка Инна Чурикова

Ей было 79 лет

14 января 2023, 19:17, ИА Амител

Кадр из видео: телеканал "Культура" / YouTube

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

Как сообщил ТАСС директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, актрисы не стало сегодня в больнице. Причина кончины не уточняется.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее. Играла не только в театре, но и в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Морозко", "Васса", "Ширли-мырли", "Благословите женщину", Тот самый Мюнхгаузен" и других.