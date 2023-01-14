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Умерла артистка Инна Чурикова

Ей было 79 лет

14 января 2023, 19:17, ИА Амител

Кадр из видео: телеканал
Кадр из видео: телеканал "Культура" / YouTube

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Ей было 79 лет.

Как сообщил ТАСС директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, актрисы не стало сегодня в больнице. Причина кончины не уточняется.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее. Играла не только в театре, но и в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Морозко", "Васса", "Ширли-мырли", "Благословите женщину", Тот самый Мюнхгаузен" и других.

 

Комментарии 3

  • Очень печально. Хороший была человек, правильная, смелая женщина. Светлая память и покоя её душе.
    14 января, Гость   Ответить
  • Царствие небесное! Актриса от Бога!
    14 января, Гость   Ответить
  • Очень жаль.....Моя одна из самых любимых актрис....С детства люблю и каждый раз в новогодние каникулы пересматриваю сказку Морозко...Царствие небесное!
    16 января, Гость   Ответить
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