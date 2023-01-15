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В барнаульских кинотеатрах кончаются билеты на "Аватара"

В одном из городских кинотеатров на 15 января билетов уже нет

15 января 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Новая часть "Аватара" Джеймса Кэмерона пользуется большой популярностью у барнаульцев. Билеты в кинотеатрах нужно покупать заранее.

В ТРЦ "Арена" купить билеты на кассе день в день уже не получится. Администрация кинотеатра вывесила уведомление о том, что на 15 января билетов в кассах уже нет.

Зрителям предлагают приобретать билеты на фильм заранее.

Напомним, что в Барнауле новый "Аватар" показывают в кинотеатрах сети "Киномир", а также в кинотеатре "Пионер". Также стало известно, что к показу фильма присоединился кинотеатр "Формула", расположенный в ТЦ "Праздничный".

 

Комментарии 7

  • А ведь правообладатели могли получать с этого деньги. "Чтобы СВО меньше оставалось", как они и мечтали. Крайне нелогичное поведение.
    15 января, Гость   Ответить
  • Вот проблема то, билеты кончаются.
    15 января, Гость   Ответить
  • В Рубцовске будут показывать?
    16 января, Гость   Ответить
  • Люди ауууууу!!!!! Американская телебурда сняла по мотивам корейского анимэ ерунду......И в Барнауле люди бегут его смотреть? О ужас....Вы в своем уме? Ну да приносите свои последние денежки этим уродам, а они в свою очередь спонсируют украину....
    16 января, Гость   Ответить
  • Люди ауууууу!!!!! Американская телебурда сняла по мотивам корейского анимэ ерунду......И в Барнауле люди бегут его смотреть? О ужас....Вы в своем уме? Ну да приносите свои последние денежки этим уродам, а они в свою очередь спонсируют украину....------(((вы уже совсем реххнулись все, люди просто пришли посмотреть интересный фильм, вы тогда ничего не покупайте, ничего не ешьте, увольте ь с работы, не платите налоги, лишь бы никому ничего. Че за бред панический??
    16 января, Гость   Ответить
  • Люди ауууууу!!!!! Американская телебурда сняла по мотивам корейского анимэ ерунду......И в Барнауле люди бегут его смотреть? О ужас....Вы в своем уме? Ну да приносите свои последние денежки этим уродам, а они в свою очередь спонсируют украину....------(((вы уже совсем реххнулись все, люди просто пришли посмотреть интересный фильм, вы тогда ничего не покупайте, ничего не ешьте, увольте ь с работы, не платите налоги, лишь бы никому ничего. Че за бред панический??============Чо?? Бред оставьте в своей башке, в которую только ням-ням ложите....Я работаю на территории нашей страны, ей плачу налоги, американской шнягой не питаюсь...Еще есть вопросы? Эта тема не про НИКОМУ НИЧЕГО....
    16 января, Гость   Ответить
  • Прекратите покупать билеты!!!! они же заканчиваются!!!
    16 января, Гость   Ответить
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