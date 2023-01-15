В барнаульских кинотеатрах кончаются билеты на "Аватара"

В одном из городских кинотеатров на 15 января билетов уже нет

15 января 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Новая часть "Аватара" Джеймса Кэмерона пользуется большой популярностью у барнаульцев. Билеты в кинотеатрах нужно покупать заранее.

В ТРЦ "Арена" купить билеты на кассе день в день уже не получится. Администрация кинотеатра вывесила уведомление о том, что на 15 января билетов в кассах уже нет.

Зрителям предлагают приобретать билеты на фильм заранее.

Напомним, что в Барнауле новый "Аватар" показывают в кинотеатрах сети "Киномир", а также в кинотеатре "Пионер". Также стало известно, что к показу фильма присоединился кинотеатр "Формула", расположенный в ТЦ "Праздничный".