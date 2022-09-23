В барнаульском торговом центре отменили выступление Пелагеи
Его перенесли на другую дату
23 сентября 2022, 11:15, Никита Черников
Певица Пелагея не выступит в магазине «Л'Этуаль» барнаульского ТРЦ Galaxy 25 сентября. Мероприятие проведут позднее.
«Мы приняли решение перенести праздник на другую дату, и уверены, что вы нас поймёте и поддержите. Как только у нас появятся новости, мы сразу же сообщим, где и когда будем ждать вас вместе с Пелагеей», — рассказали в «Л'Этуаль».
Что стало причиной переноса мероприятия, в компании не уточнили.
Ранее в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» отменили запланированную на 23 сентября дискотеку «в связи с событиями в стране».
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