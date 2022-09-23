В барнаульском торговом центре отменили выступление Пелагеи

Певица Пелагея не выступит в магазине «Л'Этуаль» барнаульского ТРЦ Galaxy 25 сентября. Мероприятие проведут позднее.

«Мы приняли решение перенести праздник на другую дату, и уверены, что вы нас поймёте и поддержите. Как только у нас появятся новости, мы сразу же сообщим, где и когда будем ждать вас вместе с Пелагеей», — рассказали в «Л'Этуаль».