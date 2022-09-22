В барнаульском зоопарке отменили дискотеку «из-за событий в стране»

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» отменили запланированную на 23 сентября дискотеку, сообщил директор Сергей Писарев.

«Мы отменили дискотеку, запланированную на эту пятницу. Причина, надеюсь, всем понятна. Просим отнестись с пониманием. Но праздник на нашей улице обязательно состоится. Мы в это верим», — написал он на своей странице в ВК.

Писарев также приложил к сообщению изображение, на котором сказано, что мероприятия не будет «в связи с событиями в стране».

Фото: vk.com/id179756346

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.