"Это была великая актриса". Актёры и режиссёры — о смерти Инны Чуриковой

Друзья и коллеги рассказали, что Инна Михайловна создавала удивительные образы, которые будут жить очень долго

14 января 2023, 21:49, ИА Амител

Фото в материале: ТАСС

Народная артистка Инна Чурикова была великой и требовательной актрисой, удивительной личностью с огромной амплитудой чувств, создавшей много потрясающих образов в кино и в театре. Об этом рассказали РИА Новости российские актёры и режиссёры.

Напомним, Инна Михайловна скончалась 14 января в возрасте 79 лет, прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года, в этот же день её похоронят на Троекуровском кладбище.

Режиссёр Владимир Бортко отметил, что величие Инны Чуриковой внешне было не очень заметно, но она была действительно великой актрисой, которая оставила после себя очень много хороших ролей и их все надо смотреть.

"Я общался с этой актрисой только один раз, но этого было достаточно, чтобы понять, с кем я имею дело. Это была великая актриса. Не так много у нас великих актёров, она была одна из них. Причём это внешне было не очень заметно", – подчеркнул Бортко.

Режиссёр Светлана Дружинина рассказала, что Чурикова была удивительной личностью и её уход из жизни – большая потеря для российской культуры.

"Ушла из жизни совершенно удивительная личность, такая мощная личность с огромной амплитудой чувств, переживаний, мыслей. Такой уникальной, гениальной и единственной актрисой была Инна Чурикова. Это привлекло моё внимание, когда я снимала "Виват, Анна!" и на роль Анны Иоанновны – нашей императрицы, племянницы Петра – я пригласила принять участие Инну Чурикову. Она была очень непростая – она была въедливая, очень подробная, очень требовательная и очень ответственная актриса", – указала Дружинина.

Режиссёр Карен Шахназаров подчеркнул, что Инна Михайловна была гениальной и великой актрисой, создавшей образы, которые будут жить очень долго.

"Так что, конечно, эта утрата, она такая, незаменимая. Действительно незаменимая. Я уверен, что её образы, которые она создала, они будут очень долго жить, она создала много потрясающих образов в кино и в театре. Чурикову не заменишь. Время у нас сейчас такое, какое-то, всё обесценилось, многих называют... великими, а вот Инна Михайловна Чурикова была действительно великой русской актрисой. Причём, на мой взгляд, за всю историю существования русского театра и кино. Она была абсолютно гениальная актриса", – отметил Шахназаров.

Актёр Дмитрий Певцов указал, что смерть Инны Чуриковой – страшная потеря для искусства.

"Страшная потеря для нашего искусства. Я имел честь с Инной Михайловной играть", – сказал Певцов.

Актёр Александр Михайлов рассказал RT, что Чурикова была талантливым человеком не только в кино.

"Были друзьями хорошими, это потрясающая партнёрша. Это талантливейший человек не только в кино, но и в телевидении и, конечно, в театре. С ней было легко работать. Для меня это большая утрата", – сказал Михайлов.

Инна Чурикова вспоминала в одном из интервью, что с детства мечтала быть актрисой и как пришла поступать в Щепкинское училище:

"Так прямо и сказала, чтобы по-честному, ничего не скрывая: хочу быть знаменитой актрисой. Сказала и заплакала, испугалась, что не поверят. Они, конечно, решили, что я "с приветом", ну и… пожалели, приняли", – рассказала артистка.

В 1965 году Инна Михайловна с отличием окончила актёрский факультет театрального училища имени М. С. Щепкина. В 1975 году присоединилась к труппе московского театра «Ленком», где служила до последних дней жизни.