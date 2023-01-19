Умер российский режиссёр Николай Досталь

Причины смерти пока неизвестны

19 января 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: кадр из видео / телеканал "Спас"

Народный артист РФ, режиссёр и сценарист Николай Досталь умер 18 января в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС.

"Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат", – рассказали в Союзе кинематографистов.

Причины смерти пока неизвестны. Сейчас решается вопрос о месте и дате прощания.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве. За карьеру режиссёра снял 17 фильмов и сериалов, из них самые известные "Маленький гигант большого секса", "Человек с аккордеоном", "Облако-рай", "О, Марат!", "Гражданин начальник", "Штрафбат" и другие.