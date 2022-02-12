Уникальный для Сибири телескоп появился в обновленном планетарии Барнаула

В обновлённом барнаульском планетарии появился новый телескоп для солнечных наблюдений, аналогов у которого нет по всей Сибири. Об этом корреспондентке amic.ru рассказал сотрудник планетария.

Также сотрудник поделился, что с началом тёплой погоды в планетарии организуют публичные наблюдения за космическими объектами. Они пройдут в разное время, важную роль тут сыграет погода. Точно будут и вечерние наблюдения. Ночью можно будет Юпитер или Сатурн, утром — Венеру со множеством деталей, включая пятна и атмосферу, днём — Солнце в тот самый новый телескоп.

Как рассказал директор планетария, реконструкция заняла полтора года и стоила 9 млн, из них город выделил дополнительно 4 млн. На сегодняшний день в планетарии установлена цифровая система с разрешением 4К. Появился вакуумный купол, на котором приглашённые лекторы смогут показывать интерактивный контент.

В новом помещении будет работать много залов, во втором из них появится интерактивный музей астрологических явлений. Планируется сделать даже маятник Фуко, который уже есть во многих планетариях, в том числе в Новосибирске. На втором этаже будут заниматься дети, увлечённые астрономией.

Напомним, 12 февраля обновлённый барнаульский планетарий начал принимать посетителей. Новый зал рассчитан на 45 мест и имеет специальные кресла, предназначенные специально для планетария. Это единственный зал в стране, где можно показывать образовательные программы в 3D.