Уроженка Алтая Бутина предложила заблокировать счета артистам, которые уехали из России и критикуют её из-за рубежа

Уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина предложила заблокировать счета артистам, которые уехали из России и критикуют страну из-за рубежа. Такое мнение она высказала в эфире телеканала НТВ.

«Это право каждого человека — высказываться по какому-либо поводу или не высказываться. Но другой разговор, что вот те звёзды, которые заработали здесь капитал, убежали туда и публично, отмечу, выступили против своей собственной страны. Но если они захотят вернуться — их право, но при этом зарабатывать за государственный счёт они не могут. На мой взгляд, это просто аморально. Это первый момент. И второй момент: если они там продолжают зарабатывать какие-то средства, они, конечно, могут собирать там концерты. Однако если они перекачивают деньги за аренду квартир отсюда, ещё как-то и вкладывают их в чужую экономику, ненавидя свою страну, — заблокировать им счета, и всё», — заявила Бутина.

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