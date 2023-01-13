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В Барнауле по непонятным причинам приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе

Выступление певца запланировано на 29 апреля

13 января 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

В Барнауле приостановили продажу билетов на выступление Валерия Меладзе, которое должно состояться 29 апреля в "Титов-Арене". Уведомление об этом опубликовано на сайте "Кассы.ру".

В то же время билеты на концерт певца пока доступны на сайтах "Афиша.ру" и "Яндекс.Афиша". 

По какой причине "Кассы.ру" приостановили продажу билетов и сделают ли это в дальнейшем другие операторы, пока неизвестно.

Ранее на новогоднем корпоративе в Дубае Валерий Меладзе продолжил фразу «Слава Украине», которую ему сказал один из посетителей вечеринки. Позднее артист признался, что не хотел кому-либо угодить, а сам «мечтает лишь об установлении согласия между близкими народами» и «готов отдать ради этого все силы».  

 

Комментарии 75

  • Да уж прям, по не понятным!? За языком следить нужно...
    13 января, Гость   Ответить
  • И правильно, то он за Украину (кричит на концертах "Слава украине"), а деньги собирает здесь. Держит нас за баранов, ...удак!
    13 января, Гость   Ответить
  • Что тут непонятного?
    13 января, Гость   Ответить
  • по непонятным причинам --- и правда, что это за причины?
    13 января, Гость   Ответить
  • Заголовок неправильный.
    13 января, Гость   Ответить
  • Но угодил все-таки нацикам
    13 января, Гость   Ответить
  • Это какой интеллект у того, кому причины непонятны. Может в заголовке это сарказм?
    13 января, Гость   Ответить
  • Ну не нужно передёргивать, ни чего он не кричал... А высказать высказал - значит так думает! Не нужно идти на его концерт.
    13 января, Гость   Ответить
  • Как говорил Жириновский... Все артисты проститутки продажные
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, пусть в хохляндии поёт нацикам кого он проставлять.
    13 января, Гость   Ответить
  • Родственники погибших от рук бандеровцев не пойдут на концерт. Или пойдут и сделают концерт невозможным. Вообще это похоже на провокацию
    13 января, Гость   Ответить
  • Давай газманова )))
    13 января, Гость   Ответить
  • Зачем люди покупают билеты на его концерты? Какие же эти актеры и певцы наглые, постыдился бы по России с выступлениями ездить. А денежек-то хочется. Когда-то он мне нравился, а сейчас видеть и слышать его противно, как и всех ему подобных.
    13 января, Гость   Ответить
  • Вот пусть и поёт для этого близкого ему народа, который из тел наших погибших ребят выкладывает оскорбительные надписи для России.
    13 января, Гость   Ответить
  • за наш счет жируют такие бездари меладзы галкины пугачевы зачем платить чтобы фанеру слушать на последнем ряду подумайте........
    13 января, Гость   Ответить
  • Ну что вы хотите от продажного грузина? Они ж все такие!
    13 января, Гость   Ответить
  • Хорошо ли что в России он может свободно поддерживать бандеровцев и ничего за это не иметь?
    13 января, Гость   Ответить
  • Вообще непонятненько как этому м..удачелле вообще разрешают ещё выступать? будет ныть и завыватьпр любовь, а сам жену предал, детей предал, Родину предал. Деньги гребёт, как не в себя, попутно при этом желая нам проигрыша в войне. Когда то уже разберутся власти с этой ситуацией? А бараны, что деньги ему вручают за концерт вообще то соображают хоть что-то? Как не уважать так самих себя ,Вот именно некоторые ведут себя как стадо овец.
    13 января, Гость   Ответить
  • Человек имеет полное право поддерживать что угодно.
    13 января, Гость   Ответить
  • Зачем люди покупают билеты на его концерты?" Зачем миша дроздов предоставляет ему Титов-Арену???
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, пусть поддерживает за пределами России.
    13 января, Гость   Ответить
  • Человек имеет полное право поддерживать что угодно, если это не нарушает российское законодательство. Если человек поддерживает бандеровцев и это ничего не нарушает, то это удивительно. А свободолюбивым гражданам даже приятно
    13 января, Гость   Ответить
  • Гнать за шею всех этих шкурников
    13 января, Гость   Ответить
  • пусть поддерживает за пределами России - вас забыли спросить
    13 января, Гость   Ответить
  • если это не нарушает российское законодательство - Страна сама всегда его нарушает в отношении граждан, так что ничего страшного.
    13 января, Гость   Ответить
  • Сам Меладзе от это не обеднеет, а жители края потеряют возможность сходить на концерт талантливого исполнителя.
    13 января, Гость   Ответить
  • Это как надо себя не уважать, чтобы пойти на концерт этого гадкого человека!?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гражданин России имеет право славить героев украины,с которой наша страна ведёт боевые действия?За слова надо отвечать,-так меня папа с детства учил.
    13 января, Гость   Ответить
  • Страна сама всегда его нарушает в отношении граждан, так что ничего страшного --- это очень страшно. Нельзя нарушать права воюющих с бандеровцами, иначе если страна не спросит, они сами спросят
    13 января, Гость   Ответить
  • Талантливым был Шаляпин ( естественно не прохор) Карузо , а этот ? в чём его талант? попса прости Господи.
    13 января, Гость   Ответить
  • Если ему не понятны причины, то мы можем объяснить, пой там где твоя страна, здесь ты ноль
    13 января, Гость   Ответить
  • Пошёл на концерт этого "таланта", купил билет , отдал деньги меладзе значит поддерживаешь его. Кто ты после этого , как не предатель!?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, езжайте на украину(если вы не оттуда), слушайте эти таланты там. Их там много. А с такими, как меладзе, предателями и нацистами, мой дед воевал, а сейчас друзья воюют. Так что не нужно здесь этих "талантов". Он должен в лагере в самодеятельности петь.
    13 января, Гость   Ответить
  • Как я понял с фронта военных периодически ротируют на отдых. Отдыхающие военные могут подойти на концерт Меладзе
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, езжайте на украину(если вы не оттуда), слушайте эти таланты там. Их там много. А с такими, как меладзе, предателями и нацистами, мой дед воевал, а сейчас друзья воюют. Так что не нужно здесь этих "талантов". Он должен в лагере в самодеятельности петь.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, езжайте на украину(если вы не оттуда), слушайте эти таланты там. Их там много. А с такими, как меладзе, предателями и нацистами, мой дед воевал, а сейчас друзья воюют. Так что не нужно здесь этих "талантов". Он должен в лагере в самодеятельности петь.
    13 января, Гость   Ответить
  • Человек не может поддерживать что угодно, если это идет вразрез с законами той страны где он живет. Если ты поддерживаешь врагов и желаешь зла России и ее жителям - ты должен быть за это наказан, причем максимально жестко, вплоть до смертной казни. Не нравится - не живи в России, вали из страны, могу лично пинка дать для ускорения.
    13 января, Гость   Ответить
  • Человек не может поддерживать что угодно - может, и должен иметь свое мнение. а зомбированные бараны есть в любой стране
    13 января, Гость   Ответить
  • то мы можем объяснить - реально сходишь и морду ему набьешь? вояка инетный
    13 января, Гость   Ответить
  • Человек имеет полное право поддерживать что угодно.---поддерживай, имей свое мнение-пожалуйста. Но когда ты медийный человек и высказываешь это вслух это называется пропаганда.
    13 января, Гость   Ответить
  • О, даже ВОВ и дедов приплели.))) Богата наша страна дураками.
    13 января, Гость   Ответить
  • Всей стране понятна причина, а автору статьи нет. Он (автор) так пиарится или ?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гнать в шею предателя.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Газманов тоже не поддержал Россию в Дубае.
    13 января, Гость   Ответить
  • За деньги и Мармеладзе и организаторы концертов запросто Родину продают , лишь бы хапнуть побольше , чиновники , разрешающие концерты предателям , тоже с этого имеют , Сталин в гробу переворачивается.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, вполне с вами согласна. Однако это не мнение, это экстремизм, а точнее бандеровская кричалка. Образованный человек, а Меладзе образованный, не может этого не знать. Поэтому он должен отправиться к своим кумирам - в Бандеростан. В России ему делать нечего. Только его и свинорейхе не примут, он же кричалку трусливо, шепотом прокричал))))
    13 января, Гость   Ответить
  • может, и должен иметь свое мнение --- если оно не нарушает закон. На Украине за нарушающее закон мнение он бы уже умер. А у нас какая то свобода непонятная
    13 января, Гость   Ответить
  • реально сходишь и морду ему набьешь? --- это не законно. А вот если ротированные с фронта военные к нему подойдут, все будет в рамках, он может даже покаяться
    13 января, Гость   Ответить
  • Пусть Мендадзе поет на Украине жидобандере хохлятскому наркоману в вонючей футболке Зеленскому. Почему футболка зеленая? Потому, что он Зеленин.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гнать его в шею из страны.
    13 января, Гость   Ответить
  • Комментарии в стиле, кто сильнее плюнет в Миладзе? по ощущениям один человек пишет, или с одной извилиной на всех, такая идилия возможна только в стаде. )
    13 января, Гость   Ответить
  • Это кому ещё непонятны причины отмены продажи билетов?!!!!!! Мне вот непонятно какого черта вообще продавали!!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • Богата наша страна дураками - самокритично!
    13 января, Гость   Ответить
  • >> по ощущениям один человек пишет -- ну их много сейчас таких, востребованная профессия. С Днем печати, кстати!
    13 января, Гость   Ответить
  • ну их много сейчас таких, востребованная профессия - да профессия не при чем. платные коменты вот и все
    13 января, Гость   Ответить
  • платные коменты вот и все------- а доказать сможешь, что мне за написание коментов деньги платят? или мирдверьмячь?
    13 января, Гость   Ответить
  • а доказать сможешь, что мне за написание коментов деньги платят? - хватит того что мне платят, а вы за бесплатно фигачьте
    13 января, Гость   Ответить
  • хватит того что мне платят-------- ясно. ты мирдверьмячь. теорема доказана.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, а ЧТО этот "талант" сделал полезного для Родины?... НИЧЕГО! Только воет 30 лет про свою Сэру!
    13 января, Гость   Ответить
  • по вполне себе даже понятным причинам.
    13 января, Гость   Ответить
  • Что не понятного. Пока приостановили, потом концерт отменят. Песни кончились для Меладзе в России
    13 января, Гость   Ответить
  • Люди, неужели есть такие, кто на эту мразь покупают билеты, да на него даже смотреть противно, а вы про концерт, пусть воет свои завывушки для хохлов игейропы
    13 января, Гость   Ответить
  • пусть Меладзе крикнет в барнаульском автобусе тот лозунг, что на концерте. Что ему сделают? ага, правильно. Он перешел рубикон, красную линию, предал всех нас и не нужно разглагольствовать о личных мнениях. Сегодня Родина, мы с вами все в определенной опасности, неужели еще не дошло???
    13 января, Гость   Ответить
  • Как можно ходить на фанеру?Деньги то ВЫ платите настоящие,а этот олень подсовывает вам голимую лажу!!!Люди очнитесь!!!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • пусть Меладзе крикнет в барнаульском автобусе тот лозунг, что на концерте. Что ему сделают? - ага, правильно - НИЧЕГО! максимум какакой-нить бдительный гражданин накатает донос. Или как ты - взвизгнет в интернете и пойдет сосать пивной напиток и смотреть телек
    13 января, Гость   Ответить
  • а жители края потеряют возможность сходить на концерт --- проведут вечер дома с детьми, на сэкономленные деньги купят детям подарки
    13 января, Гость   Ответить
  • максимум какой-нить бдительный гражданин накатает донос ---- зачем нужен донос, если вся информация уже предоставлена официально. Теперь дело за уполномоченными органами, которые имеют бронь от мобилизации, потому что для СВО они нужнее в тылу. Иначе может возникнуть вопрос, где они сейчас нужнее
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, ещё и шинель советскую топтал на огоньке.
    13 января, Гость   Ответить
  • Что значит по непонятным причинам. Он страну предал. И что он ещё за это должен зарабатывать в этой стране? Не понимаю кто это такие заголовки статьи пишет.
    13 января, Гость   Ответить
  • Что значит не понятным. На украине за подобную выходку этот деятель не славянской внешности сидел бы уже в зоне, а у нас все подобные лица Россию поносят и в хвост и в гриву оскорбляя нашу Родину, но почему то неолиберальный правящий режим проявляет по отношению к ним преступную терпимость не привлекая к ответственности за оскорбление достоинства страны и народа.
    13 января, Гость   Ответить
  • Не нужен он в Барнауле..
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, Да и в России однозначно
    14 января, Гость   Ответить
  • Нравились его первые песни пака не увидел кто поёт.., в шею гнать поганца
    14 января, Гость   Ответить
  • Гость, да ладно....
    14 января, Гость   Ответить
  • Самое интересное, что никакого концерта Меладзе в Барнауле и не планировалось, но пообсуждали знатно)))
    14 января, Гость   Ответить
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