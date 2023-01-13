В Барнауле по непонятным причинам приостановили продажу билетов на концерт Валерия Меладзе

Выступление певца запланировано на 29 апреля

13 января 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

В Барнауле приостановили продажу билетов на выступление Валерия Меладзе, которое должно состояться 29 апреля в "Титов-Арене". Уведомление об этом опубликовано на сайте "Кассы.ру".

В то же время билеты на концерт певца пока доступны на сайтах "Афиша.ру" и "Яндекс.Афиша".

По какой причине "Кассы.ру" приостановили продажу билетов и сделают ли это в дальнейшем другие операторы, пока неизвестно.

Ранее на новогоднем корпоративе в Дубае Валерий Меладзе продолжил фразу «Слава Украине», которую ему сказал один из посетителей вечеринки. Позднее артист признался, что не хотел кому-либо угодить, а сам «мечтает лишь об установлении согласия между близкими народами» и «готов отдать ради этого все силы».