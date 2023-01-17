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В Госдуме предложили обсудить удаление эпизодов из фильмов с актёрами-иноагентами

Для таких картин могут ввести маркировку, а эпизоды с артистами, выступившими против России, будут удалять

17 января 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв предложил провести общественное обсуждение того, как следует поступать с фильмами, в которых задействованы актёры, признанные в России иноагентами или уличённые в антироссийской деятельности. Как сообщает ТАСС, он не исключил, что для таких картин могут ввести маркировку, а эпизоды с артистами будут удалять. 

"Моё мнение, что необходимо такую работу провести, для того чтобы перечеркнуть все творческие результаты их деятельности в стране. В каком конкретно формате это сделать, должны решить профессионалы кинематографа и граждане страны. Это, конечно, будет государственный контроль, можно сказать жёстче – общественная цензура, но в интересах общества и государства", – заявил Соловьёв.

Как отметил депутат, если большинство граждан сочтёт необходимым подобные меры, то совместно с экспертами потребуется провести общественное обсуждение, а после уже принимать законодательные решения. В связи с этим он предложил провести опрос и общественные обсуждения.

 

Комментарии 31

  • Им там больше занятся нечем?
    17 января, Гость   Ответить
  • Из категории "Заставь дурака Богу молиться - он лоб расшибет". Старые ленты - это ИСТОРИЯ. Кто такие депутаты ГД, чтобы ее корректировать?! Думайте лучше о будущем и настоящем.
    17 января, Гость   Ответить
  • Как они это сделают, нарежут фильм кусками, тут смотрим, тут не смотрим.
    17 января, Гость   Ответить
  • Если Матросова сыграл "условный" Смольянинов-Матросова вырежут?
    17 января, Гость   Ответить
  • и так уже не понятно когда стали замазывать сигареты. что там во рту у актера, замазывают зажигалки, спички - дурдом
    17 января, Гость   Ответить
  • Когда уже введут кандидатам в депутаты обязательное обследование у психиатра?
    17 января, Гость   Ответить
  • В нашей стране очень нужно министерство здравого смысла.
    17 января, Гость   Ответить
  • Больше ведь проблем нет!
    17 января, Гость   Ответить
  • А Меладзе не иногент
    17 января, Гость   Ответить
  • В СССР просто фильмы не показывали с уехавшими, а тут резать типа будут. Это конечно сюжету прибавит неожиданности. Фильм, в котором главного героя вырезали - это прям артхаус получается, Ничего не понятно, но очень интересно. Идиократия в полном цвете.
    17 января, Гость   Ответить
  • А Меладзе не иногент - пока не иноагент. Но к тому все идет.
    17 января, Гость   Ответить
  • Глупо и непродуктивно это.
    17 января, Гость   Ответить
  • Пофиг. нашенское не смотрю.Можете вообще ничего не показывать.
    17 января, Гость   Ответить
  • Надо проверить психическое здоровье автора инициативы
    17 января, Гость   Ответить
  • Пофиг. нашенское не смотрю. **** Ну и дурак
    17 января, Гость   Ответить
  • Моё мнение-в отношении таких актёров внести денежные санкции,проще-конфискации,или как говорят в просвещённой европке-взять контроль над ихними денежными средствами и собственностью.А фильмы пусть показывают,люди ведь понимают насколько те актёры низко пали.И это добавит в процесс просмотра новый колорит.
    17 января, Гость   Ответить
  • По-моему сейчас больше пакостят не иноагенты. Испохабили образы русских народных сказок, добрались уже до Чебурашки, которому "навязывают образ бешеной белки из "Ледникового периода" и бьют героев по голове лопатой с характерным звуком как в "Том и Джерри". Я уже не говорю мерзопакостные фильмы про войну, где благородные и порядочные немцы. А напр. в рекламе последнего военного фильма звучат слова "Тебе присвоят звание если доведешь этих людей", чесслово режет слух. Разве из-за очередных званиях советские солдаты шли на подвиг??? Я понимаю если молодые режиссеры, но когда снимают воспитанные на советских фильмах..
    17 января, Гость   Ответить
  • > Испохабили образы русских народных сказок, добрались уже до Чебурашки я вам Америку открою, но Чебурашка — это не русская и тем более не народная сказка. Коричневое существо в апельсинах выдумал советский писатель Эдуард Успенский.
    17 января, Гость   Ответить
  • Тем не менее Чебурашка "изобретён" в России и только с ней ассоциируется в мире ) Как кот с мышонком-Том и Джерри- с америкой.
    17 января, Гость   Ответить
  • А фильмы пусть показывают,люди ведь понимают насколько те актёры низко пали.И это добавит в процесс просмотра новый колорит.----Людям на это абсолютно пофиг. Люди смотрят фильм и оценивают сюжет и игру актёров, а не то кто куда в чьих-то там глазах пал.
    17 января, Гость   Ответить
  • Не надо уж совсем упрощать восприятие зрителей.Люди оценивают игру актёров,сюжет кинокартины, а потом обсуждают после сеанса навязанную чужую "американизированность" сюжета и насколько некоторые актёры низко пали по жизни в их глазах.
    17 января, Гость   Ответить
  • Не надо уж совсем упрощать восприятие зрителей. - ужас. а я умею отделять сценический образ от образа актера
    17 января, Гость   Ответить
  • а потом обсуждают после сеанса навязанную чужую "американизированность" сюжета и насколько некоторые актёры низко пали по жизни в их глазах.--- Да то прям)
    17 января, Гость   Ответить
  • После Чебурашки нудно разгонять всю киноиндустрию ссаными тряпками.
    17 января, Гость   Ответить
  • Вот именно "Прям".После просмотра люди обсуждают фильм, игру атёров и,немного погодя добавляют,насколько некоторые из них в их глазах пали как люди.
    17 января, Гость   Ответить
  • емного погодя добавляют, --- ЭТО КАКИЕ-ТАКИЕ ЛЮДИ?
    17 января, Гость   Ответить
  • "Все чудесатее и чудесатее..."
    17 января, Гость   Ответить
  • я вам Америку открою, но Чебурашка — это не русская и тем более не народная сказка. Коричневое существо в апельсинах выдумал советский писатель Эдуард Успенский -------- ДА ВЫ ЧТО????????!!!! (тут глаза по полтиннику и чавка отпала) мне 50 и вы не то что Америку, всю планету только что открыли!!!! Спасибо добрый человек! Открывайте остальным!
    17 января, Гость   Ответить
  • немного погодя добавляют,насколько некоторые из них в их глазах пали как люди.--- Для этого их надо знать лично, а не через телевизор. Сразу вспоминается " Я слышал о вас столько гадостей, что сразу понял-вы хороший человек!")
    17 января, Гость   Ответить
  • А что там в нашей обновлённой Конституции насчёт цензуры говорится?
    17 января, Гость   Ответить
  • Если это возможно то конечно и безаговорочно и вычеркнуть их титров фамилии. Если не возможно то фильм положить на полку.
    17 января, Гость   Ответить
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