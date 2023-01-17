В Госдуме предложили обсудить удаление эпизодов из фильмов с актёрами-иноагентами

Для таких картин могут ввести маркировку, а эпизоды с артистами, выступившими против России, будут удалять

17 января 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв предложил провести общественное обсуждение того, как следует поступать с фильмами, в которых задействованы актёры, признанные в России иноагентами или уличённые в антироссийской деятельности. Как сообщает ТАСС, он не исключил, что для таких картин могут ввести маркировку, а эпизоды с артистами будут удалять.

"Моё мнение, что необходимо такую работу провести, для того чтобы перечеркнуть все творческие результаты их деятельности в стране. В каком конкретно формате это сделать, должны решить профессионалы кинематографа и граждане страны. Это, конечно, будет государственный контроль, можно сказать жёстче – общественная цензура, но в интересах общества и государства", – заявил Соловьёв.

Как отметил депутат, если большинство граждан сочтёт необходимым подобные меры, то совместно с экспертами потребуется провести общественное обсуждение, а после уже принимать законодательные решения. В связи с этим он предложил провести опрос и общественные обсуждения.