В Госдуме призвали замораживать доходы артистов-предателей

К примеру, можно забирать гонорары от песен и фильмов

25 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что следует замораживать все возможные доходы уехавших и выступивших против РФ артистов, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, можно замораживать доходы от аренды недвижимости или какие-то иные активы, но, главное, гонорары, которые артисты-предатели получают от проката любых песен и фильмов.

"Алла Пугачёва, я слышал буквально пару недель назад перед Новым годом. Играло радио, и она там играла", – добавил Матвейчев.

Пока будет идти следствие и определяться состав преступления, замороженные средства могут пойти на оплату штрафа, если его выпишет суд.

Первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко считает, что инициатива актуальна против тех, кто нанёс вред стране, – после признания их людьми, нарушившими законы.