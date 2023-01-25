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В Госдуме призвали замораживать доходы артистов-предателей

К примеру, можно забирать гонорары от песен и фильмов

25 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что следует замораживать все возможные доходы уехавших и выступивших против РФ артистов, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, можно замораживать доходы от аренды недвижимости или какие-то иные активы, но, главное, гонорары, которые артисты-предатели получают от проката любых песен и фильмов.

"Алла Пугачёва, я слышал буквально пару недель назад перед Новым годом. Играло радио, и она там играла", – добавил Матвейчев.

Пока будет идти следствие и определяться состав преступления, замороженные средства могут пойти на оплату штрафа, если его выпишет суд.

Первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко считает, что инициатива актуальна против тех, кто нанёс вред стране, – после признания их людьми, нарушившими законы.

 

Комментарии 13

  • А дитачек высокопоставленных?
    25 января, Гость   Ответить
  • Сначала бы о себе подумали и о своих родных и близких.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, святое не трожь
    25 января, Гость   Ответить
  • Они не предатели. Они никогда и не были своими. По настоящему. Алла Пугачева хотя бы тупо за своего же мужа вступилась. А сам идишоговорящий Галкин - это вообще что? Клоун. Пробавлялся в проходных ТВ-передачах. Затем пошел на мезальянс и женился на пенсионерке. После чего его карьера пошла в гору. Ну вот как люди относятся к Прохору, взявшему псевдоним Шаляпин? Ну как к Петрушке. Чем отличается Галкин? Ровно ничем. Просто Пугачева давно в шоу-бизе и более влиятельна. Все эти люди по сути никто и звать их никак. Завывающий БГ, Данило Поперечное, Ильич. Да у большинства людей никогда и не было привязанности к ним, это ТВ и интернет навязывают вкусы.
    25 января, Гость   Ответить
  • А почему не предложил забирать доходы олигархов,которые уехали из страны
    25 января, Гость   Ответить
  • А что изменилось? Певцы и 5 лет назад жили на две страны. И никто не запрещал. Где есть недвижимость - там и оседают. И не только артисты,кстати.
    25 января, Гость   Ответить
  • Вот когда выводок свой отправят на линию фронта или сами повоюют, тогда у этих "патриотов" будет право советы раздавать
    25 января, Гость   Ответить
  • Вот правильное же решение.Что изменилось?А страну начали поганить.Тот же галкин закрывал свои глаза на гибель русских мирных людей,детей.А с началом СВО стрепенулся и свой ротик стал открывать,жалея других.А вот Александр Розенбаум знал и написал песню "Я увидел во дворе стрекозу..."Кто и кого начал убивать на Донбассе и убивал в течении 8-ми лет?
    25 января, Гость   Ответить
  • Депутата ГосДуры лучше бы предложили замораживать доходы олигархов и сверхдоходы глав госкорпораций, которые наживаются на природных ресурсах и национальном достоянии, при этом обирают простой народ. И всё это происходит "по закону". Россия давно уже превратилась в Королевство кривых зеркал. Когда уже жители прозреют и поймут всю правду как она есть? Это касается и "патриотов", разъезжающих на иномарках и отдахающих исключительно за границей!
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, вас не спросят.
    25 января, Гость   Ответить
  • исключительно за границей отдыхают сейчас только либерасты, другим сейчас опасно
    25 января, Гость   Ответить
  • Народ не весь простой. Даже в Барнауле полно непростых авто, непростой недвиги и непростых доходов. И это не олигархи, это народ. Но непростой
    25 января, Гость   Ответить
  • Либерасты отдыхают на заграничных курортах и ещё кичатся тем что там им солнце руку нажгло и на ж.опу попало.
    25 января, Гость   Ответить
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