Валерия Меладзе предложили лишить гражданства за «поддержку Украины» на корпоративе

Ранее появилось видео с певцом на новогоднем празднике, на котором он поддержал украинский лозунг

04 января 2023, 07:31, ИА Амител

Кадр из видео / "Россия HD"

Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева в своём Telegram-канале предложила лишить российского гражданства заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе.

«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала сенатор.

Ранее в соцсетях появилось видео с певцом на новогоднем корпоративе, на котором он поддержал лозунг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).

После этого лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал признать Меладзе иноагентом, лишить всех званий и снять его песни с российских эфиров.

Миронов заявил, что певец «сидит на двух стульях, пытаясь урвать со всех сторон».

Напомним, в феврале Меладзе раскритиковал СВО, после появились сообщения, что он уехал из страны, а в августе сообщили, что он вернулся в Россию и дал концерт в столичном клубе.