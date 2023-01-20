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В Литве отказались показывать спектакль по произведению Шукшина из-за "противоречия ценностям"

Василий Макарович "ясно не обозначил свою позицию" в отношении СВО

20 января 2023, 16:16, ИА Амител

Василий Шукшин / кадр из фильма
Василий Шукшин / кадр из фильма "Калина красная"

Вильнюсский старый театр снял с репертуара несколько спектаклей, в том числе по произведению Василия Шукшина, сообщает ТАСС.

"С выяснением новых фактов в отношении граждан России, которые являются авторами пьес, создателями постановок или их правопреемниками, принято ответственное решение не показывать спектакли, которые противоречат декларируемым театром ценностям", – пояснили в театре.

Всего с репертуара сняли шесть спектаклей: "Воля" (по произведениям Василия Шукшина), "Утопия" (пьеса Михаила Дурненкова), "Лёд" (по роману Владимира Сорокина), "Кошкин дом" (пьеса-сказка Самуила Маршака), "Проклятая любовь" (Павел Санаев) и "Горка" (Алексей Житковский).

Руководитель учреждения Ольга Полевикова указала, что театр "не видит возможности продолжать сотрудничество с авторами, которые ясно не обозначили свою позицию" в отношении спецоперации России на Украине.

 

Комментарии 3

  • Шукшин уже 25 лет как одуплился как он выразить может что то там В натуре олени
    20 января, Гость   Ответить
  • товарищ выше. В.М.Шукшин скончался в 1974 году ,во время съемок "Они сражались за Родину" посчитайте сколько лет прошло? а по теме обыкновенный прибалтийский фашизм!
    20 января, Гость   Ответить
  • Вот и украинские нацики приехали в Мариуполь свои нацистские права качать.Семь лет качали.В Русском драматическом Театре сменили русский репертуар,заставляли всех говорить на мове.А в 2022 году, когда их донецкие русские воины с боем прогоняли,они тот театр взорвали...
    20 января, Гость   Ответить
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