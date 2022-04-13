В российских кинотеатрах покажут отреставрированную версию фильма «Любовь и голуби»

В повторный прокат российских кинотеатров выйдет отреставрированная картина Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Об этом рассказали представители киностудии «Мосфильм».

21 апреля кино с обновлённой картиной и звуком начнут показывать в кинозалах страны.

Советский фильм запустят в прокат в рамках проекта «АртКиноПрокат». Ранее с его помощью в кинотеатрах показывали фильмы «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Кин-дза-дза!», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.

Напомним, что премьера фильма «Любовь и голуби» прошла в 1985 году.

Ранее из-за ухода иностранных кинокомпаний в российские залы вернули фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».