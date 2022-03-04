В российский прокат вернут ленты Балабанова и мультфильмы про трех богатырей

В российский прокат вернут ленты режиссёра Алексея Балабанова и мультфильмы про трёх богатырей. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в своём Telegram-канале.

Вместо отменённых премьер зарубежных проектов в российских кинотеатрах покажут фильмы «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Мне не больно», «Про уродов и людей», «Морфий», «Кочегар», «Я тоже хочу» и франшизу «Три богатыря». Среди других анимационных проектов студии «Мельница», которые вернутся на экраны: «Алёша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Иван Царевич и Серый Волк» и «Урфин Джюс».