Певец Валерий Меладзе вернулся в Россию и дал концерт в Москве, сообщают «Известия».

27 августа в соцсетях распространили видео выступления поп-исполнителя в столичном диско-клубе «Радуга».

Напомним, в феврале Валерий Меладзе раскритиковал российскую спецоперацию на Украине. Позднее появились сообщения, что артист уехал из страны, но сам он эти сведения опровергал.

27 августа также стало известно, что российская певица Алла Пугачёва после длительного пребывания за границей вернулась в Россию.