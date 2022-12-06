«Воровайки», Долина, Певцов. Кто из звёзд выступит в Барнауле этой зимой

Жёсткий декабрь

6 декабря в театре драмы можно будет посмотреть «Войну и мир» театра им. Вахтангова, где задействованы такие известные актёры, как Ирина Купченко, Евгений Князев, Юлия Рутберг, Олег Макаров, Людмила Максакова, Виктор Добронравов. Спектакль в нашем городе показывали три дня — 3, 4 и 5 декабря, а во вторник его покажут в последний раз.

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Уже в этот вторник в «Фараоне» споёт «новый Цой», как представляют артистку в яндексовской «Афише», Рита Дакота. Девушка из Минска, «чьи треки разбирают на цитаты, в честь её песен люди сотнями бьют татуировки».

7 декабря в ДК Моторостроителей должен был выступить Элвин Грей, но накануне концерта продажи приостановили, а само выступление заслуженного артиста Башкортостана будет перенесено на другую дату.

Зато 8 декабря в ресторане «Барнаул» споют легенды российского шансона «Воровайки» с их неувядающими хитами «Хоп, мусорок», «Шмон», «Мусорёнок», «Наколочки» и «Мама».

9 декабря в «Моторщиках» выступят с гармонью Анастасия и Захар Заволокины. И там же, но уже 28 декабря, барнаульцев ждёт встреча с блогером-музыкантом Владом Кобяковым, чей трек «Пушка» стал платиновым, набрав 100 млн просмотров.

В антрепризном спектакле «Фальшивая нота» 13 декабря барнаульские зрители увидят знаменитых актёров Леонида Кулагина, Владимира Стеклова и Игоря Ливанова.

Театральный январь

На январских каникулах из столичных звёзд ждём 3 января в ДК Моторостроителей спектакль Московского театра комедии «Чужих мужей не бывает» с целым сонмом известных по фильмам и сериалам актёров — Кирилл Гребенщиков, Пётр Красилов, Екатерина Вуличенко, Борис Хвошнянский, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова.

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7 января ледовое шоу Ильи Авербуха привозит на «Титов Арену» программу «Морозко».

14 января в ресторане «Барнаул» в программе «Звёзды дискотек 90-х» в числе других артистов можно будет увидеть одного из бывших солистов «Ласкового мая» Сергея Серкова.

Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Чёрный выступят 23 января на сцене Музыкального театра в антрепризном спектакле «Женихи».

Дуэт из «Уральских пельменей» — Андрей Рожков и Вячеслав Масленников — приедут рассмешить барнаульцев в «Моторщиках» 24 января.

Тихий февраль

Звёзды мюзиклов, среди которых самые известные Светлана Светикова, Эд Шульжевский и Александр Посталенко, выступят 6 февраля на сцене Музыкального театра с программой «Мюзикл-шоу. Нотр-Дам де Пари. Ромео и Джульетта».

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9 февраля в «Моторщиках» споёт Лариса Долина.

17 февраля в ДК Моторостроителей будет шутить музыкальный стендапер Иван Абрамов.

20 февраля в Музыкальном театре в антрепризе «Однажды вечером» сыграют Виктория Тарасова и Кирилл Гребенщиков.

Депутат Госдумы, актёр театра и кино Дмитрий Певцов представит концертную программу «Баллада о Высоцком. Продолжение» в театре драмы 27 февраля, где споёт и почитает стихи Владимира Семёновича. Это шоу перенесено с февраля 2022 года.