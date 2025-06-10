Купить сим-карту МегаФона теперь можно и в МФЦ

Пока только в Ленинградской области, но в планах расширение проекта и на другие регионы

10 июня 2025, 17:20, ИА Амител erid: 2W5zFGudPp4

Смартфон. Телефон / Фото: пресс-служба компании МегаФон

Компания МегаФон запустила проект по продаже своих сим-карт в многофункциональных центрах России. Первыми это начали делать в Ленинградской области, до конца июня услугу будут оказывать более 40 центров в региональной сети МФЦ. Этот шаг позволит клиентам оператора значительно сократить время на оформление договора и подключение к услугам связи.

Проект был реализован в рамках соглашения между МегаФоном и МФЦ Ленинградской области. Первая пилотная площадка, где жители могут купить карту оператора, открылась в бизнес-офисе "Всеволожский".

Запуск продажи "симок" в МФЦ особенно актуален для иностранных граждан, которым необходимо пройти дополнительные процедуры для оформления связи в России. С 1 января 2025 года, в соответствии с законодательством, иностранным гражданам требуется выполнить несколько шагов для заключения договора связи, включая нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, получение СНИЛС (в МФЦ или отделении Социального фонда России), регистрацию на портале государственных услуг. Для сдачи биометрии нужно посетить банк, что обычно занимает до двух недель.

Теперь, благодаря сотрудничеству с МФЦ, все эти процедуры можно будет пройти в одном месте, что значительно сократит время и упростит процесс для иностранных граждан.

МегаФон планирует расширить сотрудничество с МФЦ и на другие регионы страны, обеспечив более удобный и быстрый доступ к услугам связи.

"Создание лучших клиентских путей, включая сокращение временных затрат наших клиентов по оформлению договоров на услуги связи, является приоритетным направлением при работе с новыми клиентами. Так, значительная часть иностранных граждан прибывает в нашу страну всего на два-три месяца и зачастую просто не имеет возможности пройти все необходимые процедуры для активации контрактов", – прокомментировал директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.Рекламодатель ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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