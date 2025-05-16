МегаФон запустил цифровую платформу для работы с поставщиками

Сервис оптимизирует закупки, повышает эффективность сотрудничества и обеспечивает безопасность данных

16 мая 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFK1fEqW

Сетевое оборудование / Фото: ПАО "МегаФон"

МегаФон внедряет собственную цифровую платформу, ориентированную на взаимодействие с поставщиками. Сервис нацелен на совершенствование процесса закупок оборудования, комплектующих и услуг, а также на повышение эффективности сотрудничества с контрагентами. В перспективе это позволит оптимизировать расходы как самого оператора, так и его партнеров.

Пилотный этап работы платформы стартовал в конце прошлого года, а сегодня все подрядчики имеют доступ к ее функционалу. Для регистрации необходимо перейти по ссылке, размещенной в разделе "Закупки" на официальном сайте МегаФона.

В Личном кабинете поставщики могут заполнить подробный профиль своей компании, указать специализацию и территориальное покрытие, а также загрузить дополнительную информацию о деятельности. Кроме того, они получают возможность управлять заявками и отслеживать текущие заказы.

Одним из главных достоинств системы стала усиленная безопасность: вся конфиденциальная информация, включая коммерческие предложения, персональные данные и договорную документацию, обрабатывается внутри защищенной корпоративной среды МегаФона, что снижает риск утечек и обеспечивает надежную защиту данных партнеров.

Интеграция с внутренними бизнес-процессами и IT*-инфраструктурой компании позволяет автоматизировать перенос заявок на закупку оборудования напрямую из ERP*-системы на платформу. Это заметно ускоряет подготовку закупочных процедур, уменьшает ручной труд и упрощает коммуникацию между оператором и поставщиками. Они получают доступ к актуальной информации в реальном времени.

Данные обо всех зарегистрированных компаниях стали доступны руководителям профильных подразделений, ответственных за закупки. Кроме того, поставщикам автоматически присваивают скоринговую оценку в модуле оценки контрагентов, что помогает оперативно определить их надежность и повысить качество принимаемых решений.

"Компания рассчитывает, что запуск собственной платформы оптимизирует функционал закупочной деятельности, укрепит партнерские отношения и обеспечит дополнительные конкурентные преимущества в реализации наших стратегических проектов, а закупочный процесс станет проще и прозрачнее", – отметил директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий.

По его словам, новая цифровая платформа поспособствует повышению эффективности закупок, улучшению взаимодействия с поставщиками и создаст прочную основу для устойчивого развития компании в будущем.

*IT ("АйТи"); ERP ("ИАрПи")

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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