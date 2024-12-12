Курьер из Рубцовска перевела заказчице девять тысяч рублей, а та оказалась мошенницей

Полицейские возбудили уголовное дело

12 декабря 2024, 11:21, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенница обманула жительницу Рубцовска под предлогом доставки продуктов, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанка разместила объявление о том, что привозит из магазинов нужные товары. Вскоре ей позвонила неизвестная и сделала заказ.

Исполнительница купила еды на три тысячи рублей, а также по просьбе звонившей пополнила ее счет более чем на девять тысяч рублей.

Когда курьер приехала на указанный адрес, жильцы ей сказали, что никаких доставок не оформляли, а номер заказчицы стал недоступен.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.