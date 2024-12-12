Курьер из Рубцовска перевела заказчице девять тысяч рублей, а та оказалась мошенницей
Полицейские возбудили уголовное дело
12 декабря 2024, 11:21, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Мошенница обманула жительницу Рубцовска под предлогом доставки продуктов, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанка разместила объявление о том, что привозит из магазинов нужные товары. Вскоре ей позвонила неизвестная и сделала заказ.
Исполнительница купила еды на три тысячи рублей, а также по просьбе звонившей пополнила ее счет более чем на девять тысяч рублей.
Когда курьер приехала на указанный адрес, жильцы ей сказали, что никаких доставок не оформляли, а номер заказчицы стал недоступен.
Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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