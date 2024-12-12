Вахтовик с Алтая перевел мошенникам 400 тысяч рублей в надежде на индексацию пенсии

Возбуждено уголовное дело

12 декабря 2024, 10:44, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Вахтовик из Алтайского края перечислил мошенникам 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

61-летний житель Кулундинского района работает на севере автокрановщиком. На вахте ему начали поступать звонки якобы от сотрудников Пенсионного фонда, которые уведомили о грядущей индексации пенсии. Ему объяснили, что для получения максимального процента необходимо перечислить сбережения на "безопасный счет".

Несколько дней мужчине звонили консультанты и рассказывали о грядущей выгоде, но у него не было возможности перевести деньги из-за работы. Только перед возвращением домой в аэропорту вахтер смог отправить накопления.

"В общей сложности мужчина перечислил на так называемый безопасный счет, а по факту – мошенникам 400 тысяч рублей, часть из них – со своего банковского вклада, часть – кредитных", – пояснили в ведомстве.

Уже дома мужчина рассказал жене об индексации, но та сразу заподозрила обман и отправила мужа в полицию. Возбуждено уголовное дело.