Курьеры призвали барнаульцев иметь совесть
Доставщики еды недовольны, что клиенты встречают их в трусах
07 марта 2024, 11:31, ИА Амител
Курьеры / Источник фото: unsplash.com
Курьеры пожаловались на барнаульцев, которые заказывают еду на дом и встречают доставщиков в неподобающем виде. Об этом пишет Barnaul 22.
"Пожалуйста, имейте совесть. <...> Человек может встретить доставщика после душа в халате; в одних шортах с голым торсом или, наоборот, в одной футболке с голым низом. Но вишенка – люди, открывающие дверь в одних трусах. <...> Поймите, что это ненормально и неприлично, когда перед вами стоит абсолютно незнакомый человек и вы в таком виде. Имейте банальное уважение", – говорится в сообщении.
В комментариях при этом никто не разделил эти переживания:
- "А что плохого в халате? Или в костюм тройку одеваться?"
- "На то и сделали доставку, чтобы людям комфортно было"
- "Какие курьеры ранимые стали. В чем удобно, в том и встречаю"
- "Если я оденусь, я сам схожу в магазин. Если тебе не нравятся мои трусы, купи мне трусы, которые тебе нравятся. Я буду встречать тебя в них"
- "В трусах, частично оголенным, конечно, перебор. Но в халате нормально, в шортах и майке тоже. Ведь потому домой и заказали!"
- "Скажите спасибо, что я вообще в труханах хотя бы выхожу, это единственное, что успеваю надеть"
- "А курьеры в чем приезжают? В смокинге и с бабочкой?"
- "Непрофессиональное какое-то предложение. Трусы – показатель великого доверия!"
- "А то, что курьеры не всегда в презентабельном виде приезжают, – это норм? Когда смотришь, и непонятно, откуда он – никаких опознавательных знаков, еще и выглядит, как из леса вышел".
11:35:55 07-03-2024
Фигня какая-то, ни разу не видел курьера - женщину. А мужику не пофиг на мужика в трусах?
11:38:59 07-03-2024
Гость (11:35:55 07-03-2024) Фигня какая-то, ни разу не видел курьера - женщину. А мужику... а мне часто женщины доставляют заказы.
11:48:35 07-03-2024
Элен без ребят (11:38:59 07-03-2024) а мне часто женщины доставляют заказы. ... Да ну нафиг. Вы наверное просите женщину. Если я женщину попрошу, меня не так поймут. Но ни разу не приезжала. Хоть я всегда в штанах. Даже на велике ни разу самокатчицу не видел
13:52:16 07-03-2024
Гость (11:48:35 07-03-2024) Да ну нафиг. Вы наверное просите женщину. Если я женщину поп... я прошу еды на работу привезти, обычно.
11:36:38 07-03-2024
Доставщики абсолютно правы. Проявляя уважение к ним, вы уважаете и себя.
11:37:39 07-03-2024
Да наоборот прикольно. В трусах, без трусов, пьяные, голые. В филармонии такого не увидишь
12:21:16 07-03-2024
Гость (11:37:39 07-03-2024) Да наоборот прикольно. В трусах, без трусов, пьяные, голые. ... А у нас летом и по городу в трусах и шлёпках ходят и считают это прилично. И в банк и с налоговую и в поликлинику....
12:39:44 07-03-2024
Гость (12:21:16 07-03-2024) А у нас летом и по городу в трусах и шлёпках ходят и сч... Ну в налоговую вообще надо специально голым приходить. Или немыто-вонючим.
11:46:10 07-03-2024
Я дома хожу в трениках и старом тельнике, мне что для приема курьера костюм предлагается надеть ? Точно не буду так делать. Ну и голым или в труселях конечно тоже выходить не буду.
12:12:01 07-03-2024
Сам в магаз хожу...
12:33:03 07-03-2024
курьер должен быть в форменном темно голубом кителе со знаком различия слева на воротнике, в темных брюках со светлыми лампасами и форменной фуражкой -это из закона о доставке
в чем я там не сказано вообще
13:01:30 07-03-2024
курьеры абсолютно правы. Это культура поведения.
13:40:37 07-03-2024
Прикиньте, а если бы курьер в общественную баню попал?
13:58:39 07-03-2024
Буду немощным - буду иметь дело с доставкой. Доставка - для социофобов.
14:36:00 07-03-2024
А вас мы просим мыться!
Вонь от вас ужастная!
Мы же терпим!
17:56:20 07-03-2024
Гость 100$ (14:36:00 07-03-2024) А вас мы просим мыться!
Вонь от вас ужастная!
Мы же терпим!... Неистово с вами согласен!!! Нет времени помыться — купите дезик и пачку салфеток в ближайшем фиксе. Жуйте жовки. Сколько раз попадались курьеры, благоухающие потом, нечищенными зубами, бензином и тэ дэ. Бывали курьеры с явно зэковскими татуировками на руках. А если жена беременная встретит? Хорошо, когда в программе есть возможность попросить оставить заказ у двери. Но это далеко не везде.
14:48:43 07-03-2024
Не могу сказать(я девушка) в трусиках конечно не встречаю,но в халатике после душа да бывает и ничего. Летом сколько раз ко мне и ребята доставляли в шортах. Да если даже мужчина в трусах встретит ,вздор,не надо напрягать народ всё нормально. Тут иногда с утра всё надо быстрей делать перед работой. А зимой ещё машина и пробки. А вот доставка всегда выручает,спасибо ей.
17:05:30 07-03-2024
Курьеры сами зачастую не следят за своим внешним видом…грязные по самые уши…вонючие…перчатки на руках, как из помойки достали…и к ним клиенты должны с пониманием относиться, мол работа такая…ну а я в трусах дома хожу…и ничего в этом страшного не вижу…
17:14:04 07-03-2024
Не нравится, не работай в доставке.
21:56:49 08-03-2024
странные курьеры на женщин в купальниках не жалуются почему то)))