Курьеры призвали барнаульцев иметь совесть

Доставщики еды недовольны, что клиенты встречают их в трусах

07 марта 2024, 11:31, ИА Амител

Курьеры / Источник фото: unsplash.com

Курьеры пожаловались на барнаульцев, которые заказывают еду на дом и встречают доставщиков в неподобающем виде. Об этом пишет Barnaul 22.

"Пожалуйста, имейте совесть. <...> Человек может встретить доставщика после душа в халате; в одних шортах с голым торсом или, наоборот, в одной футболке с голым низом. Но вишенка – люди, открывающие дверь в одних трусах. <...> Поймите, что это ненормально и неприлично, когда перед вами стоит абсолютно незнакомый человек и вы в таком виде. Имейте банальное уважение", – говорится в сообщении.

В комментариях при этом никто не разделил эти переживания: