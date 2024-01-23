НОВОСТИОбщество

Службы доставки предложили штрафовать за курьеров на велосипедах

Курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил

23 января 2024, 13:43, ИА Амител

Курьер на велосипеде / Фото: unsplash.com
Курьер на велосипеде / Фото: unsplash.com

Петербургское Заксобрание предложило дополнить федеральное законодательство возможностью штрафовать компании за курьеров, которые на велосипедах и самокатах не считаются с правилами движения и ездят по тротуарам и проезжей части, чтобы как можно быстрее выполнить заказ, пишет "Парламентская газета".

"Разрабатываем изменения в КоАП. Планируем предложить ввести штрафы для юридических лиц, которые работают с курьерами, если их доставщик нарушил правила. Пока думали установить штрафы в размере 30-40 тысяч рублей. Но еще прорабатываем этот вопрос", – отметил депутат Алексей Цивилев.

На данный момент нарушение ПДД велосипедистом облагается штрафом в 800 рублей. Но это касается только физического лица.

Депутат пояснил, что курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил.

Основная проблема в том, что курьеры зачастую не состоят в штате крупных и всем известных служб доставки: юридически они закреплены за "прослойками".

Фото: amic.ru

Алтайские рестораторы готовы стать курьерами по доставке еды

Чтобы прочувствовать на себе, что такое курьерская доставка и отладить все процессы в своих заведениях
НОВОСТИАлтай
депутаты инициативы штрафы

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

13:54:22 23-01-2024

Сколько вижу они спешиваются у ПП, редко подрезают, ШТРАФ,ШТРАФ,вот что всех волнует!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:37 23-01-2024

Велосипед зимой это еще и экстремальный спорт. А спорт это здоровье.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:16 23-01-2024

"Самокаты" не нужны. Доставка еды - это то что Надо запретить

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:32 23-01-2024

Гость (15:33:16 23-01-2024) "Самокаты" не нужны. Доставка еды - это то что Надо запре... Чтобы что? Опять же, не нужна вам доставка - не заказываете. Идете в магазин ножками, тащите все на себе. Но запретить вы, как обычно, хотите всем.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:48 23-01-2024

Гость (15:40:32 23-01-2024) Чтобы что? Опять же, не нужна вам доставка - не заказываете.... Доставляйте автомобилями или пешими курьерами. Прекратите кошмарить людей на тротуарах большими велосипедами доставщиков. Или пусть ездят по автодорогам, на тротуре им не место. Носятся и сбивают с ног пешеходов.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:05 23-01-2024

Велосипед, спорт,здоровье.. Ну ладно с курением борются, цены астрономические а табак забывают класть. С пьнством такая же картина, только выручку хотят увеличить, вернувшись к закону о продаже по времени. Но лисапеды чем им насолили. Увольняйтесь из ГБДД и сидите дома. А вот, и рыбку скушать, и денежку урвать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:10 23-01-2024

Гость (15:54:05 23-01-2024) Велосипед, спорт,здоровье.. Ну ладно с курением борются, цен... одна пожилая женщина рассказывала, что наехал велосипедист -доставщик и серьезно повредил ей ногу. Лечится уже 3 месяца, но небольшая хромота до сих пор есть. Причем пострадавшая не успела разглядеть, какую фирму представляет курьер, он быстренько уехал, и , соответственно, ответственности не понёс Вот как бывает.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:25 23-01-2024

Гость (16:52:10 23-01-2024) одна пожилая женщина рассказывала, что наехал велосипедист -... ой не заметила она. там по цвету куртки сразу понятно, чей курьер

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:23 23-01-2024

Водители большегрузов всем известных сетей тоже нарушают! Давайте за такие нарушения торговые сети на 50 тыров штрафовать!? Чё за бред то, за одно и тоже нарушение по 2 раза наказывать, они о чем?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:59 23-01-2024

Поражаюсь умственным усилиям депутатов. Откуда их таких берут? Неужто из вспомогательных школ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:58 23-01-2024

"Курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил". Это базовый принцип жизни, экономики. Депутат против ветра? Движение по дорогам отрегулировано ПДД, что ему еще? Когда депутату делать нечего, он высасывает из пальца.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

17:07:00 23-01-2024

ГИБДД по что кормится из казны? Пускай контролируют соблюдение ПДД, в т.ч. велосипедистами

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:43 23-01-2024

Курьеры, как раз, нарушают очень мало. А вот петухи на электросамокатах, да нубы на великах - те да.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:26 23-01-2024

Гость (19:14:43 23-01-2024) Курьеры, как раз, нарушают очень мало. А вот петухи на элект... ой да ладно. святые курьеры... за один день вижу не одного велосипедчика, который по ПП несется на двух колесах. редко кто из них по правилам дорогу пересекает.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров