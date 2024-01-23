Службы доставки предложили штрафовать за курьеров на велосипедах
Курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил
23 января 2024, 13:43, ИА Амител
Петербургское Заксобрание предложило дополнить федеральное законодательство возможностью штрафовать компании за курьеров, которые на велосипедах и самокатах не считаются с правилами движения и ездят по тротуарам и проезжей части, чтобы как можно быстрее выполнить заказ, пишет "Парламентская газета".
"Разрабатываем изменения в КоАП. Планируем предложить ввести штрафы для юридических лиц, которые работают с курьерами, если их доставщик нарушил правила. Пока думали установить штрафы в размере 30-40 тысяч рублей. Но еще прорабатываем этот вопрос", – отметил депутат Алексей Цивилев.
На данный момент нарушение ПДД велосипедистом облагается штрафом в 800 рублей. Но это касается только физического лица.
Депутат пояснил, что курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил.
Основная проблема в том, что курьеры зачастую не состоят в штате крупных и всем известных служб доставки: юридически они закреплены за "прослойками".
13:54:22 23-01-2024
Сколько вижу они спешиваются у ПП, редко подрезают, ШТРАФ,ШТРАФ,вот что всех волнует!
15:25:37 23-01-2024
Велосипед зимой это еще и экстремальный спорт. А спорт это здоровье.
15:33:16 23-01-2024
"Самокаты" не нужны. Доставка еды - это то что Надо запретить
15:40:32 23-01-2024
Гость (15:33:16 23-01-2024) "Самокаты" не нужны. Доставка еды - это то что Надо запре... Чтобы что? Опять же, не нужна вам доставка - не заказываете. Идете в магазин ножками, тащите все на себе. Но запретить вы, как обычно, хотите всем.
17:28:48 23-01-2024
Гость (15:40:32 23-01-2024) Чтобы что? Опять же, не нужна вам доставка - не заказываете.... Доставляйте автомобилями или пешими курьерами. Прекратите кошмарить людей на тротуарах большими велосипедами доставщиков. Или пусть ездят по автодорогам, на тротуре им не место. Носятся и сбивают с ног пешеходов.
15:54:05 23-01-2024
Велосипед, спорт,здоровье.. Ну ладно с курением борются, цены астрономические а табак забывают класть. С пьнством такая же картина, только выручку хотят увеличить, вернувшись к закону о продаже по времени. Но лисапеды чем им насолили. Увольняйтесь из ГБДД и сидите дома. А вот, и рыбку скушать, и денежку урвать.
16:52:10 23-01-2024
Гость (15:54:05 23-01-2024) Велосипед, спорт,здоровье.. Ну ладно с курением борются, цен... одна пожилая женщина рассказывала, что наехал велосипедист -доставщик и серьезно повредил ей ногу. Лечится уже 3 месяца, но небольшая хромота до сих пор есть. Причем пострадавшая не успела разглядеть, какую фирму представляет курьер, он быстренько уехал, и , соответственно, ответственности не понёс Вот как бывает.
17:02:25 23-01-2024
Гость (16:52:10 23-01-2024) одна пожилая женщина рассказывала, что наехал велосипедист -... ой не заметила она. там по цвету куртки сразу понятно, чей курьер
16:45:23 23-01-2024
Водители большегрузов всем известных сетей тоже нарушают! Давайте за такие нарушения торговые сети на 50 тыров штрафовать!? Чё за бред то, за одно и тоже нарушение по 2 раза наказывать, они о чем?
16:50:59 23-01-2024
Поражаюсь умственным усилиям депутатов. Откуда их таких берут? Неужто из вспомогательных школ?
17:03:58 23-01-2024
"Курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил". Это базовый принцип жизни, экономики. Депутат против ветра? Движение по дорогам отрегулировано ПДД, что ему еще? Когда депутату делать нечего, он высасывает из пальца.
17:07:00 23-01-2024
ГИБДД по что кормится из казны? Пускай контролируют соблюдение ПДД, в т.ч. велосипедистами
19:14:43 23-01-2024
Курьеры, как раз, нарушают очень мало. А вот петухи на электросамокатах, да нубы на великах - те да.
19:22:26 23-01-2024
Гость (19:14:43 23-01-2024) Курьеры, как раз, нарушают очень мало. А вот петухи на элект... ой да ладно. святые курьеры... за один день вижу не одного велосипедчика, который по ПП несется на двух колесах. редко кто из них по правилам дорогу пересекает.