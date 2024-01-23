Службы доставки предложили штрафовать за курьеров на велосипедах

Курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил

23 января 2024, 13:43, ИА Амител

Курьер на велосипеде / Фото: unsplash.com

Петербургское Заксобрание предложило дополнить федеральное законодательство возможностью штрафовать компании за курьеров, которые на велосипедах и самокатах не считаются с правилами движения и ездят по тротуарам и проезжей части, чтобы как можно быстрее выполнить заказ, пишет "Парламентская газета".

"Разрабатываем изменения в КоАП. Планируем предложить ввести штрафы для юридических лиц, которые работают с курьерами, если их доставщик нарушил правила. Пока думали установить штрафы в размере 30-40 тысяч рублей. Но еще прорабатываем этот вопрос", – отметил депутат Алексей Цивилев.

На данный момент нарушение ПДД велосипедистом облагается штрафом в 800 рублей. Но это касается только физического лица.

Депутат пояснил, что курьеры нарушают ПДД из-за базового принципа их работы: быстрее и больше заказов отвез – больше денег получил.

Основная проблема в том, что курьеры зачастую не состоят в штате крупных и всем известных служб доставки: юридически они закреплены за "прослойками".