Курортный сбор на Алтае вслед за Белокурихой могут ввести и в других районах края

Об этом заявил начальник управления по туризму и курортной деятельности Евгений Дешевых

31 августа 2023, 06:29, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Курортный сбор для туристов могут ввести еще в нескольких районах Алтайского края. С 2018 года он действует только в Белокурихе. Об этом депутатам АКЗС в рамках "Парламентского часа" сообщил начальник управления по туризму и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Мы рассматриваем такую возможность, но где конкретно будет введен сбор — решать нам вместе", - обратился чиновник к депутатам парламента.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря 2023 года дать право регионам взимать курортный сбор. Изначально предполагалось, что эксперимент продолжится до 31 декабря 2022 года. Однако затем его продлили до 1 января 2025 года. Сейчас он действует в Алтайском крае, Крыму, Ставропольском крае, Краснодарском крае.

По словам Дешевых, краевые власти положительно оценивают эксперимент в регионе по введению курортного сбора. Только около 0,1% туристов отказываются платить деньги. В общей сложности с 2018 года власти Белокурихи собрали с гостей города около 180 миллионов рублей, которые пошли на благоустройство общественных пространств. В этом году уже сумма составила около 27 миллионов рублей. Ожидается, что за 12 месяцев сумма составит в районе 43-45 миллионов рублей. На эти деньги в Белокурихе сделают ограждения, тротуары, установят детскую игровую площадку, а также поставят новый фонтан. В 2024 году в городе-курорте также намерены приступить к строительству новой набережной.

В целом, говоря о ситуации в туриндустрии, то с начала 2023 года в Алтайский край приехало около 1,4 миллиона человек. Евгений Дешевых рассчитывает, что по итогам всего года турпоток вырастит на 5% и перевалит за 2 миллиона человек. Около 70% приезжающих — жители соседних регионов страны. Причем люди приезжают не только отдыхать, но и заниматься своим здоровьем. Сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос создания новой экономической зоны "Белокуриха горная". Это принесет краю десятки миллиардов инвестиций.