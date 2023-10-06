Носит очки, улыбается. Клиенты Tele2 помогли создать портреты учителей в нейросети

Рассказываем, какой образ учителя запомнился больше всего

06 октября 2023, 14:15, ИА Амител

Нейросеть / Фото: freepik.com

Российский оператор мобильной связи Tele2* предложил пользователям мобильного приложения "Мой Tele2" поделиться воспоминаниями о своем первом школьном преподавателе накануне Дня учителя. На основе описаний клиентов с помощью нейросети в Tele2 сделали несколько портретов первых учителей.

Теплые воспоминания о педагогах

Среди важных для себя деталей бывшие и действующие ученики отмечали, что любят своих первых учителей за:

строгость и справедливость;

индивидуальный подход к ребенку;

доброту;

внеклассные занятия (например, чтение вместе сказок в свободное от занятий время).

Один из клиентов отметил, что вспоминает первого учителя даже спустя 52 года.

Среди увлечений педагогов пользователи указали знание трех и более языков, любовь к путешествиям и смену профессии на писательскую.





















Портреты первых учителей, созданные с помощью нейросети / Фото: Tele2

Образ учителя

Для создания портрета нейросетью Tele2 использовала характеристики, сформулированные клиентами.

"Школьный учитель высокого роста, стройный, широкоплечий, в сером деловом костюме, правильные черты лица, улыбается, блондин, в руках держит книгу, сидит за столом", – делились абоненты.Один из запросов к нейросети сформулировали так, что школьная учительница выглядела как фея-крестная из "Золушки". Она улыбается, носит маленькие очки, имеет пышные белые волосы, носит серый пиджак и серую длинную юбку в пол, а на шее платок.

Воспоминаниями поделилась 31 тысяча клиентов оператора.

*Tele2 ("Теле2")