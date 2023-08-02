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Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года

Напомним, что днем курс уже побил один рекорд — впервые с 6 июля он поднялся выше 93 рублей

02 августа 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Напомним, что днем курс уже побил один рекорд – впервые с 6 июля он поднялся выше 93 рублей. 

Отметим, что евро тоже сделало рекорд – курс европейской валюты превысил 102 рубля впервые с 20 июля. Пиком стала отметка 102 рубля 6 копеек, после чего наблюдалось небольшое снижение.

Комментарии 3

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Гость

09:18:18 03-08-2023

Это прорыв или уже всё?

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Гость

11:05:07 03-08-2023

Гость (09:18:18 03-08-2023) Это прорыв или уже всё? ... Это цветочки, ягодки впереди.

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Гость

13:08:35 03-08-2023

Все идет по плану, усе под контролем)))))))))

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