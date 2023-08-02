Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года

Напомним, что днем курс уже побил один рекорд — впервые с 6 июля он поднялся выше 93 рублей

02 августа 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Напомним, что днем курс уже побил один рекорд – впервые с 6 июля он поднялся выше 93 рублей.

Отметим, что евро тоже сделало рекорд – курс европейской валюты превысил 102 рубля впервые с 20 июля. Пиком стала отметка 102 рубля 6 копеек, после чего наблюдалось небольшое снижение.