Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
Напомним, что днем курс уже побил один рекорд — впервые с 6 июля он поднялся выше 93 рублей
02 августа 2023, 23:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Напомним, что днем курс уже побил один рекорд – впервые с 6 июля он поднялся выше 93 рублей.
Отметим, что евро тоже сделало рекорд – курс европейской валюты превысил 102 рубля впервые с 20 июля. Пиком стала отметка 102 рубля 6 копеек, после чего наблюдалось небольшое снижение.
09:18:18 03-08-2023
Это прорыв или уже всё?
11:05:07 03-08-2023
Гость (09:18:18 03-08-2023) Это прорыв или уже всё? ... Это цветочки, ягодки впереди.
13:08:35 03-08-2023
Все идет по плану, усе под контролем)))))))))